'Cono'lar ortalığı birbirine kattı! Gözaltılar var

Edinilen bilgiye g\u00f6re, sabah saatlerinde 155 polis imdat hatt\u0131na merkez Y\u00fcre\u011fir il\u00e7esi, Akdeniz Mahallesi 483 Sokak'taki bir evde aile i\u00e7i kavga oldu\u011fu ihbar\u0131 geldi.,Adana'da aile i\u00e7i kavga ihbar\u0131na giden polis parke ta\u015flar\u0131yla sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131.,\u0130hbar \u00fczerine Y\u00fcre\u011fir polisi bildirilen adrese gitti. ,Kavgay\u0131 ay\u0131rmaya gelen polisleri g\u00f6ren "Cono" a\u015fireti mensuplar\u0131 kendi aralar\u0131ndaki kavgay\u0131 b\u0131rak\u0131p polise ta\u015f atarak sald\u0131rd\u0131..,Polis sald\u0131r\u0131 \u00fczerine yard\u0131mc\u0131 ekip istedi. Bir s\u00fcre bekleyen polis yard\u0131mc\u0131 ekiplerin gelmesiyle kendilerine ta\u015fla sald\u0131ran \u015fah\u0131slar\u0131 g\u00f6zalt\u0131na almak i\u00e7in mahalleye tekrar girdi. ,Zanl\u0131lar tekrar direnip polise parke ta\u015f\u0131 ve sopalarla sald\u0131rd\u0131. At\u0131lan bir parke ta\u015f\u0131 par\u00e7as\u0131 polisin son anda fark etmesiyle isabet etmedi,Polis bunun \u00fczerine sald\u0131rganlara cop ve biber gazlar\u0131yla m\u00fcdahale etti. ,Polisin m\u00fcdahalesi sonras\u0131 3 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Biber gaz\u0131ndan ise \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi etkilendi. ,Baz\u0131 kad\u0131nlar\u0131n biber gaz\u0131ndan etkilendi\u011fi i\u00e7in g\u00f6z\u00fcne limon bast\u0131rd\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \r\n,Zanl\u0131lar polis merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri biber gaz\u0131ndan etkilenenlere m\u00fcdahale etti.\r\n,Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,Bir polis ise \u00e7\u0131kan olaylarda elinden hafif \u015fekilde yaraland\u0131.\r\n