'Çukur'da son bomba! İşte dengeleri değiştirecek yeni isim

Yeni sezonu bu ak\u015fam ba\u015flayacak olan '\u00c7ukur dizisinde, '\u0130dris Ko\u00e7aval\u0131' karakterinin unutamad\u0131\u011f\u0131 a\u015fk\u0131 'Meliha' karakterini kimin canland\u0131raca\u011f\u0131 konusu netlik kazand\u0131.\r\n,Show TV'de ikinci sezonuyla ekranlara gelecek olan '\u00c7ukur'a bir \u00fcnl\u00fc oyuncu daha kat\u0131l\u0131yor. ,Sinehaber'in haberine g\u00f6re;,Usta sanat\u00e7\u0131, '\u0130dris Ko\u00e7oval\u0131'n\u0131n unutamad\u0131\u011f\u0131 a\u015fk\u0131 'Meliha' karakterini canland\u0131racak.,17 Eyl\u00fcl Pazartesi ak\u015fam\u0131 yeni sezona 'merhaba' diyecek olan '\u00c7ukur'da, 2-3 b\u00f6l\u00fcm sonra 'Meliha' da ortaya \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n,Son olarak 'Yuvamdaki D\u00fc\u015fman' dizisinde rol alan 74 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, 'Meliha'n\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131yla '\u00c7ukur'da dengeleri de\u011fi\u015ftirecek.,Fenomen diziye yeni sezonda; 'Cumali Ko\u00e7ovali' karakteriyle Necip Memilli, 'Ko\u00e7oval\u0131lar'\u0131n yeni d\u00fc\u015fman\u0131 'Karakuzular'\u0131n liderleri olarak Erkan Avc\u0131 ve Berkay Ate\u015f kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131., Nebahat \u00c7ehre, ilerleyen b\u00f6l\u00fcmlerde '\u00c7ukur' dizisinde rol almaya ba\u015flayacak.\r\n\r\n,Hen\u00fcz 15 ya\u015f\u0131ndayken T\u00fcrkiye G\u00fczeli se\u00e7ilmi\u015f olan T\u00fcrk fotomodel, ses sanat\u00e7\u0131s\u0131, manken, sinema ve dizi oyuncusu. 1960\u2019l\u0131 y\u0131llar\u0131n en tan\u0131nm\u0131\u015f sanat\u00e7\u0131lar\u0131ndan birisi olan \u00c7ehre, sanat d\u00fcnyas\u0131na uzun bir s\u00fcre ara vermesinin ard\u0131ndan 2000\u2019li y\u0131llarda tekrar beyaz perdeye d\u00f6nm\u00fc\u015f, Haziran Gecesi, A\u015fk\u0131 Memnu, Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l gibi pek \u00e7ok \u00f6nemli televizyon dizisinde rol alarak yeni nesile de kendisini sevdirmeyi ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131r.,Nebahat \u00c7ehre, 15 Mart 1945 tarihinde, Samsun\u2019da d\u00fcnyaya geldi. Hen\u00fcz 15 ya\u015f\u0131ndayken T\u00fcrkiye G\u00fczeli se\u00e7ilen \u00c7ehre, bu \u00fcnvanla beraber gelen \u00fcn\u00fc iyi de\u011ferlendirerek k\u0131sa s\u00fcrede fotomodellik ve mankenlik d\u00fcnyas\u0131n\u0131n en aranan isimlerinden birisi haline gelmeyi ba\u015fard\u0131.\r\n\r\n1961 tarihli sinema filmi Yaban G\u00fcl\u00fcm ile ilk beyazperde deneyimini ya\u015fayan \u00c7ehre, 1962 y\u0131l\u0131nda Me\u00e7hule Gidenler ve Ac\u0131 Hayat, 1963 y\u0131l\u0131nda \u0130ki Vatanl\u0131 Kad\u0131n ve 1964 y\u0131l\u0131nda Kamal\u0131 Zeybek\u2019in de aralar\u0131nda oldu\u011fu pek \u00e7ok sineal\u0131 Zeybek filminin \u00e7ekimlerinde Y\u0131lmaz G\u00fcney ile tan\u0131\u015fan ve k\u0131sa zamanda G\u00fcney\u2019in cazibesine kap\u0131lan \u00c7ehre, 1967 y\u0131l\u0131nda G\u00fcney ile d\u00fcnya evine girdi.\r\n1970\u2019li y\u0131llar\u0131n ba\u015f\u0131na kadar \u00e7ok say\u0131da filmde rol almas\u0131na kar\u015f\u0131n, seks filmleri furyas\u0131 ile beraber sinemadan uzakla\u015fan \u00c7ehre, bu d\u00f6nemde \u015fark\u0131c\u0131 olarak sahnelerde boy g\u00f6sterdi. Bu d\u00f6nemde bir Sezen Aksu bestesi olan B\u00fckl\u00fcm B\u00fckl\u00fcm ile hayranlar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck be\u011fenisini kazanan \u00c7ehre, ikinci e\u015finden ayr\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan oyunculu\u011fa d\u00f6nerek a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak sinema dizilerinde rol ald\u0131.\r\n\r\n\r\n,2000\u2019li y\u0131llarla beraber tekrar b\u00fcy\u00fck bir pop\u00fclerlik kazanan \u00c7ehre, Haziran Gecesi, Candan \u00d6te, A\u015fk-\u0131 Memnu gibi dizilerle gen\u00e7 neslin de kalbinde b\u00fcy\u00fck bir yer kazand\u0131.\r\n,\u00c7ukur'da bomba geli\u015fme...