'Çukur' gerçeği... Merakla bekleniyordu

Aras Bulut \u0130ynemli, Erkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil, Dilan \u00c7i\u00e7ek Deniz ve Ercan Kesal'in ba\u015frolde yer ald\u0131\u011f\u0131 '\u00c7ukur' dizisinin ikinci sezonu, 17 Eyl\u00fcl Pazartesi ak\u015fam\u0131 Show TV'de ba\u015flayacak.\r\n,Televizyon ele\u015ftirmeni Mesut Yar, yeni sezonu merakla beklenen \u00c7ukur'un yeni karakterini mercek alt\u0131na ald\u0131. ,"\u00c7ukur (Show TV) dizisinde ba\u015f\u0131ndan beri 'kim olacak?' merak\u0131 yaratan 'Cumali' karakterini Necip Memili canland\u0131racak. Bunu ilk bu k\u00f6\u015feden okumu\u015ftunuz. \u015eimdi kesinle\u015fti.\r\n,O de\u011fil de yanl\u0131\u015f hat\u0131rlam\u0131yorsam Cumali, \u00c7ukur'un daha ilk b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde \u00f6ld\u00fcr\u00fclen 'Kahraman' karakterinin ikiz karde\u015fiydi.\r\n,'Kahraman'\u0131 canland\u0131ran Mustafa \u00dcst\u00fcnda\u011f ile 'Necip' dostumun foto\u011fraflar\u0131n\u0131 yan yana koydum. \r\n,Oturdu\u011fum yerde 'aman da bir a\u00e7\u0131k daha yakalad\u0131m' diye z\u0131plamamak i\u00e7in 'olsa olsa \u00e7ift yumurta ikizleridir' diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm.\r\n,Hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu olsun. ,Mustafa \u00dcst\u00fcnda\u011f'\u0131n hayat verdi\u011fi 'Kahraman Ko\u00e7aval\u0131' karakteri, ilk b\u00f6l\u00fcmde 'Vartolu Sadettin' (Erkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil) taraf\u0131ndan \u00f6ldr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Bir de fragmandan kestiremedim ama dost ve d\u00fc\u015fman en az\u0131ndan bu sezon tutarl\u0131 olsun."\r\n,Mesut Yar'\u0131n, Posta Gazetesi'nde yer alan "\u00c7ift Yumurta \u0130kizleri mi?" ba\u015fl\u0131kl\u0131 yaz\u0131s\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n