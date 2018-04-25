'Cumhur İttifakı gündeme geldi, biz de desteklediğimizi söyledik'

BBP Genel Ba\u015fkan\u0131 Destici Abdullah G\u00fcl hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. \r\n\r\n, Destici: G\u00fcl \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131, iyi bir isimdir... G\u00fcl'\u00fcn 2007'ye d\u00f6nmesi laz\u0131m, o d\u00f6nemi de ya\u015fam\u0131\u015f siyaset\u00e7i olarak konu\u015fuyorum. G\u00fcl y\u0131prat\u0131lmamal\u0131 ama G\u00fcl ge\u00e7mi\u015fe bakmal\u0131...,G\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan a\u00e7\u0131klamalarda bulunan B\u00fcy\u00fck Birlik Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Destici ise, "Biz BBP olarak ittifak g\u00fcndeme geldi\u011finden beri yasal hale getirilmesinin do\u011fru oldu\u011funu s\u00f6yledik ve destekledik.,Biz bu karara da sayg\u0131l\u0131 oluruz. Burada da kimseye f\u0131rsat vermeyiz. Bu ittifaka fitne sokmaya \u00e7al\u0131\u015fanlara da f\u0131rsat vermeyiz. BBP\u2019nin parlamentoda temsil edilmesi de bu anlamda \u00e7ok \u00f6nemlidir. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imleri en az parlamento se\u00e7imleri kadar de\u011ferlidir, \u00f6nemlidir. Bunlar\u0131 da konu\u015ftuk. Bu anlamda da kendi amblemimizle mi girdi\u011fimizde yoksa listelerden girdi\u011fimizde mi cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imine daha fazla katk\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131z buna da bakaca\u011f\u0131z. Bunlar\u0131n hepsini birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7erisinde de\u011ferlendirip, BBP bu ittifak\u0131n i\u00e7inde nas\u0131l yer alacak buna karar verece\u011fiz\u201d ifadelerini kulland\u0131. ,Cumhur \u0130ttifak\u0131 g\u00fcndeme geldi, biz de destekledi\u011fimizi s\u00f6yledik. BBP olarak bu ittifak\u0131n yan\u0131nda ve i\u00e7inde olaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131k. Bu \u00e7er\u00e7evede \u00dcnal ve Elita\u015f ziyarette bulundular. Faydal\u0131 ve de\u011ferli bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapt\u0131k,G\u00f6r\u00fc\u015fme sonras\u0131 a\u00e7\u0131klamada bulunan BBP Genel Ba\u015fkan\u0131 Destici, \u00e7ok faydal\u0131 bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u201cHemen hemen her \u015feyi konu\u015ftuk. Sizin merak etti\u011finiz, BBP bu ittifak\u0131n i\u00e7erisinde kendi amblemi ile mi yer alacak yoksa AK Parti listelerinden mi bu ittifaka dahil olacak. \u00c7ok fazla beklemeyeceksiniz. ,Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z ile bu hafta i\u00e7erisinde yapaca\u011f\u0131m\u0131z g\u00f6r\u00fc\u015fmeden sonra bunu da netle\u015ftirmi\u015f olaca\u011f\u0131z. \u0130ttifaka maksimum d\u00fczeyde BBP nas\u0131l katk\u0131 sa\u011flayacaksa buna bakaca\u011f\u0131z. Parti kurumsal kimli\u011fimizle mi yoksa listelerle mi girece\u011fiz bunlar\u0131n ikisi de yasal olan \u015feylerdir. Biz elbette ki parti olarak kendi kurumsal kimli\u011fimizle girmeyi arzu ederiz. Bu sadece bizim de\u011fil, cumhur ittifak\u0131n\u0131n ana bile\u015fenleri olan MHP, AK Parti ve BBP\u2019nin birlikte verece\u011fi bir karard\u0131r. ,'Cumhur \u0130ttifak\u0131 g\u00fcndeme geldi, biz de destekledi\u011fimizi s\u00f6yledik' a\u00e7\u0131klamalar\u0131 geldi.