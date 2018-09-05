'Diriliş Ertuğrul' dizisinin akıbeti belli oldu

Yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden itibaren, milyonlar\u0131 ekran ba\u015f\u0131na kilitleyen Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisinin konsepti belli oldu.,Yeni b\u00f6l\u00fcmleri sab\u0131rs\u0131zl\u0131kla beklenen fenomen dizi Dirili\u015f Ertu\u011frul'a yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu Burak \u00d6z\u00e7ivit'in dahil olmas\u0131yla heyecan doru\u011fa \u00e7\u0131kt\u0131. ,Dirili\u015f Ertu\u011frul'un yap\u0131m ekibi, yeni sezonda nas\u0131l bir yol uygulayacaklar\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan \u015fu duyuruyu yapt\u0131. "Kamuoyu Duyurusu! Dirili\u015f Ertu\u011frul" dizimizin yeni sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131 t\u00fcm h\u0131z\u0131yla devam etmektedir.,Dizi ekibi, sosyal medyadan "Dirili\u015f Ertu\u011frul"un ayn\u0131 konseptle devam edece\u011fi duyurdu.\r\n,Bu do\u011frultuda ekibimiz kost\u00fcm, sanat ve koreografi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 h\u0131z kesmeden s\u00fcrd\u00fcrmektedir.\r\n,Dizinin "Dirili\u015f Ertu\u011fru" konseptiyle devam edece\u011fi duyuruldu. ,\u00d6z\u00e7ivit'in Ertu\u011frul'un o\u011flu Osman Gazi'yi oynaca\u011f\u0131 haberlerinden sonra dizinin yeni sezondaki konsepti de belli oldu.,Bu a\u00e7\u0131klamadan sonra ise, Burak \u00d6z\u00e7ivit'in dizide yer al\u0131p almayaca\u011f\u0131 sorusu ak\u0131llara geldi.\r\n\r\n, D\u00fcnyan\u0131n pek \u00e7ok b\u00f6lgesinde 65'ten fazla \u00fclkede be\u011feniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ''Dirili\u015f Ertu\u011frul'' konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sayg\u0131yla duyurulur."\r\n, "Dirili\u015f Ertu\u011frul" daha \u00f6nceki sezonlarda oldu\u011fu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle bulu\u015facakt\u0131r.