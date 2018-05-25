'Eğitimde 1+8+4 sistemi olacak'

CHP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce, "4+4+4 sistemi devam etmeyecek. 16 y\u0131lda 6 bakan, 5 s\u0131nav de\u011fi\u015fikli\u011fi. S\u0131navda 9 ay kala bir de\u011fi\u015fiklik yap\u0131ld\u0131. E\u011fitimde 1+8+4 sistemi olacak. Ayr\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131z" dedi.,CNN T\u00fcrk'te kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131n program\u0131nda konu\u015fan \u0130nce, se\u00e7imi kazanmalar\u0131 durumunda e\u011fitim sistemini de\u011fi\u015ftirece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Asla dayatma olmayacak. Taraflarla masaya oturaca\u011f\u0131z. Siyasal uzla\u015fma sa\u011flayaca\u011f\u0131z. Milli politikam\u0131z olacak. S\u0131nav g\u00fcvenilir, ge\u00e7erli ve adil olacak.\u201d dedi.,\u201c4+4+4 sistemi devam etmeyecek. 16 y\u0131lda 6 bakan, 5 s\u0131nav de\u011fi\u015fikli\u011fi. ,S\u0131navda 9 ay kala bi de\u011fi\u015fiklik yap\u0131ld\u0131, 7 ay kala bir daha yap\u0131ld\u0131\u2026 2 ay kala da tarih de\u011fi\u015fikli\u011fi yap\u0131ld\u0131. E\u011fitimde 1+8+4 sistemi olacak. Ayr\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131z.