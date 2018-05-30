'Ekonomide yeniden dengeleme süreci başladı'

Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek, ''Londra'daki temaslar\u0131m\u0131z \u00e7ok iyi ge\u00e7ti. Yat\u0131r\u0131mc\u0131 ilgisi b\u00fcy\u00fck. Ekonomide yeniden dengeleme s\u00fcreci ba\u015flad\u0131'' dedi.,Merkez Bankas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Murat \u00c7etinkaya ile birlikte \u0130ngiltere'de yat\u0131r\u0131mc\u0131larla g\u00f6r\u00fc\u015fen Ekonomiden sorumlu Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek temaslar\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. ,G\u00f6r\u00fc\u015fmelerin verimli ge\u00e7ti\u011fini s\u00f6yleyen \u015eim\u015fek 'Ekonomide yeniden dengelenme s\u00fcreci ba\u015flad\u0131' dedi.\r\n\r\n,\u015eim\u015fek twitter hesab\u0131ndan \u015funlar\u0131 yazd\u0131:\r\n\r\n,Londra\u2019daki temaslar\u0131m\u0131z \u00e7ok verimli ge\u00e7ti. Yat\u0131r\u0131mc\u0131 ilgisi b\u00fcy\u00fck.\r\n\r\n,Mesajlar\u0131m\u0131z:\r\n- Politika setimizi g\u00fc\u00e7lendirdik\r\n,- Ekonomide yeniden dengelenme s\u00fcreci ba\u015flad\u0131\r\n- Enflasyon & cari a\u00e7\u0131k ile m\u00fccadele en \u00f6nemli \u00f6ncelik,\r\n,- Se\u00e7im sonras\u0131 yap\u0131sal reformlar\u0131 daha da h\u0131zland\u0131raca\u011f\u0131z...