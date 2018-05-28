'Emre Kınay öldü' iddialarına flaş cevap!

Sosyal medyada 'Emre K\u0131nay \u00d6ld\u00fc' iddialar\u0131 dola\u015fmaya ba\u015flad\u0131.,Haberi duyan sevenleri sosyal medyadan yorum ya\u011fmuruna tuttu.,Ger\u00e7ek olup olmad\u0131\u011f\u0131 hakk\u0131nda net bir bilgi hen\u00fcz ortaya \u00e7\u0131kmam\u0131\u015ft\u0131.,Ancak oyuncu Emre K\u0131nay hesab\u0131ndan bir video payla\u015ft\u0131.,K\u0131nay b\u00f6ylelikle \u00f6ld\u00fc iddialar\u0131n\u0131 yalanlam\u0131\u015f oldu.,\u0130\u015fte Emre K\u0131nay'\u0131n o payla\u015f\u0131m\u0131,Sabahtan bu yana can arkada\u015flar\u0131mdan gelmi\u015fti. bu bana ama ciddiye almad\u0131m.\r\nAma sizden her dakika artarak gelen mesajlara a\u00e7\u0131klama olarak yaz\u0131yorum...\r\n,\u00d6lmedim ,Bu iletiye gelince .. Hangi \u015fuursuz nas\u0131l bir Niyetle yazd\u0131 hi\u00e7 anlamad\u0131m.,\u0130lgi alakaniza cok te\u015fekk\u00fcrler ederim.\r\nsevginize karsiliksiz degil ben de hepinizi seviyorum.\r\nSevgi ve Saygilarimla