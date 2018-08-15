"Erkan Petekkaya ile asla evlenmem" diyen İrem Sak, pişman oldu

Erkan Petekkaya ile asla evlenmem demi\u015fti!,Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir programda "Erkan Petekkaya'yla evlenmem" \u015feklindeki s\u00f6zleri hat\u0131rlat\u0131lan Sak, "Bunlar hep komediden oluyor, tan\u0131\u015fm\u0131yoruz bile" dedi.\r\n, "Erkan Petekkaya asla, asla asla, onun kar\u015f\u0131s\u0131nda kim olursa ona tamam" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. \r\n,S\u00f6yledi\u011fine pi\u015fman oldu...,G\u00fczel oyuncu \u0130rem Sak, \u00f6nceki g\u00fcn Ni\u015fanta\u015f\u0131'nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. 'G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show'dan ayr\u0131lan oyuncu, yak\u0131nda bir diziyle ekrana gelece\u011fini s\u00f6yledi.,Bu s\u00f6zlerinin ard\u0131ndan sosyal medyada \u00e7ok konu\u015fulan oyuncu, "Hep komediden oluyor bunlar, \u015fakala\u015f\u0131yorduk, onu d\u00fc\u015f\u00fcnmedim. Tan\u0131\u015fm\u0131yoruz bile" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,.,Makyaj videolar\u0131 milyonlar kez izlenen fenomen Youtuber Danla Bilic'in YouTube kanal\u0131na konuk olan \u0130rem, Danla Bilic'in "Evlenmek zorunda kalsan Olgun \u015eim\u015fek ile mi evlenirsin Erkan Petekkaya ile mi evlenirsin?" sorusuna \u015fu cevab\u0131 vermi\u015fti: