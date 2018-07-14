'Hamdoş Dayı' hayatını kaybetti

T\u00fcrkiye \u0130\u015f\u00e7i Partisi'nin (T\u0130P) efsane isimlerinden "Hamdo\u015f Day\u0131" Hamdi Do\u011fan 81 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti...,1937\u2019de T\u00f6reli Bavak\u0131r k\u00f6y\u00fcnde do\u011fdu. Ailesi o 40 g\u00fcnl\u00fckken Bostanc\u0131 k\u00f6y\u00fcne yerle\u015fti. 12-13 ya\u015flar\u0131nda da \u00c7apal\u0131 k\u00f6y\u00fcne yerle\u015fti. Irgatl\u0131k, \u00e7obanl\u0131k, azapl\u0131k (marabal\u0131k), i\u015f\u00e7ilik yapt\u0131. 1962\u2019de sol-sosyalist hareketle tan\u0131\u015ft\u0131, T\u0130P\u2019e kat\u0131ld\u0131. Boran ve Aybar\u2019la \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Gaziantep\u2019in yan\u0131 s\u0131ra Ad\u0131yaman, Malatya, Hatay, Adana, Urfa\u2019da T\u0130P i\u00e7in faaliyetlerde bulundu. \r\nT\u0130P\u2019in b\u00f6l\u00fcnmesinden sonra Aybar\u2019la devam etti. 1972\u2019de Sosyalist Devrim Partisi\u2019nde hem kurucu hem y\u00fcr\u00fctme kurulu \u00fcyesi olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Partinin pek \u00e7ok ildeki te\u015fkilat\u0131n\u0131 kurdu.,Cenazesi Pazar g\u00fcn\u00fc saat 10.30- 11.00 aras\u0131nda D\u00fcztepe Cemevinden al\u0131nacak olan Hamdo\u015f Day\u0131 \u00c7apal\u0131 K\u00f6y\u00fcnde topra\u011fa verilecek.\r\n\r\n,Hamdi Do\u011fan 1965 y\u0131l\u0131nda Gaziantep\u2019te T\u0130P\u2019ten milletvekili aday\u0131 olmu\u015f, ve o d\u00f6nemde tek propaganda arac\u0131 olan radyoda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmalarla bir\u00e7ok kesimi aya\u011fa kald\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n