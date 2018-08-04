'Hesap İşlem Ücreti'nin yasal dayanağı ortadan kalktı

Hesap i\u015fletim \u00fccretinin yasal dayana\u011f\u0131 ortadan kalkt\u0131.,Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan da konuya ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama geldi.,Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, t\u00fcketicilerden al\u0131nabilecek hesap i\u015fletim \u00fccretine ili\u015fkin olarak, 6502 say\u0131l\u0131 T\u00fcketicinin Korunmas\u0131 Hakk\u0131nda Kanunun 4'\u00fcnc\u00fc maddesinin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc f\u0131kras\u0131 uyar\u0131nca Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu taraf\u0131ndan 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 say\u0131l\u0131 Resmi Gazetede yay\u0131mlanarak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giren Finansal T\u00fcketicilerden Al\u0131nacak \u00dccretlere \u0130li\u015fkin Us\u00fbl ve Esaslar Hakk\u0131nda Y\u00f6netmelik ile d\u00fczenleme yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi. ,A\u00e7\u0131klamada, "Y\u00f6netmeli\u011fin 13\u00fcnc\u00fc maddesi 1inci f\u0131kras\u0131nda bu \u00fccretin finansal t\u00fcketicinin hesap say\u0131s\u0131na ba\u011fl\u0131 olmaks\u0131z\u0131n m\u00fc\u015fteri baz\u0131nda ilgili kurulu\u015fun belirledi\u011fi d\u00f6nemlerde tahakkuk ve tahsil edilebilece\u011fi belirtilmi\u015ftir" denilerek, \u015fu ifadelere yer verildi: \r\n\r\n,"Hesap \u0130\u015fletim \u00dccretinin iptali istemiyle Dan\u0131\u015ftay 15. Dairesinde a\u00e7\u0131lan davada, 06\/02\/2018 tarihli karar ile hesap say\u0131s\u0131na ba\u011fl\u0131 olmaks\u0131z\u0131n m\u00fc\u015fteri baz\u0131nda hesap i\u015fletim \u00fccreti tahakkuk ettirilmesine ili\u015fkin d\u00fczenlemenin 6502 say\u0131l\u0131 Kanuna ayk\u0131r\u0131l\u0131k te\u015fkil etmesi nedeniyle oybirli\u011fi ile iptaline karar verilmi\u015ftir. ,Bu kapsamda, iptal kararlar\u0131 hukuki i\u015flemi ge\u00e7mi\u015fe etkili olarak ortadan kald\u0131rd\u0131\u011f\u0131ndan Finansal T\u00fcketicilerden Al\u0131nacak Usul ve Esaslar Hakk\u0131nda Y\u00f6netmelik ile tahsil edilebilece\u011fi h\u00fck\u00fcm alt\u0131na al\u0131nan 'Hesap \u0130\u015fletim \u00dccreti'nin yasal dayana\u011f\u0131 ortadan kalkm\u0131\u015f olup, tahsil edilen s\u00f6z konusu \u00fccretin iadesine ili\u015fkin olarak, t\u00fcketicilerimizin \u00f6ncelikle \u00fccreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmalar\u0131, \u00fccretin iade edilmemesi durumunda ispatlay\u0131c\u0131 bilgi ve belgeler (dekont ve hesap ekstras\u0131 \u00f6rnekleri vb.) ile uyu\u015fmazl\u0131k konusunun de\u011feri dikkate al\u0131narak (2018 y\u0131l\u0131 i\u00e7in 6.860 TLye kadar) T\u00fcketici Hakem Heyetlerine ba\u015fvuru dilek\u00e7esi ile \u015fahsen, avukat marifetiyle veya e-devlet \u00fczerinden https:\/\/tuketicisikayeti.gtb.gov.tr adresli internet sitesinden m\u00fcracaatta bulunmalar\u0131 m\u00fcmk\u00fcn bulunmaktad\u0131r. ,Bununla birlikte, ge\u00e7mi\u015fe d\u00f6n\u00fck bu \u00fccretlerin iadelerinin sa\u011flanmas\u0131 ad\u0131na farkl\u0131 ileti\u015fim kanallar\u0131ndan (k\u0131sa mesaj, telefon, e-posta vb.) t\u00fcketicilerimize ula\u015farak dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmeti verilebilece\u011fi, t\u00fcketici hakem heyetlerinde dosya a\u00e7\u0131lmas\u0131na arac\u0131 olunabilece\u011fine ili\u015fkin taleplere itibar edilmemesi, bu t\u00fcr doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131klara kar\u015f\u0131 dikkatli olunmas\u0131, n\u00fcfus c\u00fczdan\u0131, kredi kart\u0131 ve adres bilgileri gibi ki\u015fisel bilgilerin payla\u015f\u0131lmamas\u0131 gerekmektedir. ,Bu t\u00fcr durumlarla kar\u015f\u0131la\u015fan t\u00fcketicilerimizin konuyu Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za, emniyet birimlerine ve savc\u0131l\u0131klara bildirmesi \u00f6nem arz etmektedir.",.