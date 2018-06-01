'İçimizde çok hain var'

Borsa \u0130stanbul (BIST) Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Himmet Karada\u011f, dolarda 23 May\u0131s'\u0131n ilk saatlerinde ya\u015fanan hareketlilik ile ilgili olarak bilgisi dahilinde milyarlarca dolar d\u00f6viz bozduruldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Yeni \u015eafak'ta yer alan habere g\u00f6re; Ba\u015fkan Karada\u011f, "O g\u00fcn sahurdan itibaren, piyasalar\u0131 yak\u0131ndan takip ettik. ,Benim bilgim dahilinde milyarca dolar d\u00f6viz bozduruldu ve kurun o g\u00fcn yukar\u0131 y\u00f6nl\u00fc hareketi ciddi anlamda frenlendi." dedi.\r\n \r\n,Karada\u011f'\u0131n verdi\u011fi bilgilere g\u00f6re hem kamu hem de \u00f6zel sekt\u00f6r taraf\u0131nda ad\u0131m at\u0131ld\u0131.\r\n \r\n,Karada\u011f, "Talep b\u00fcy\u00fck oranda yurtd\u0131\u015f\u0131 kaynakl\u0131yd\u0131. Sahurda Japonya piyasalar\u0131 a\u00e7\u0131k, o taraftan bir taleple y\u00fckseldi ve 4.90\u2019l\u0131 rakamlar\u0131 g\u00f6rd\u00fc. ,Bu ger\u00e7ek bir talep midir? Bir kurgu mudur? Manip\u00fclatif bir hareket midir? Onun analizini yapacak olan Merkez Bankas\u0131 ve Para Politikas\u0131 Kurulu. ,Biz hisselerdeki b\u00fct\u00fcn detaylar\u0131 g\u00f6rebiliyoruz ama para politikas\u0131 ve para piyasas\u0131 taraf\u0131nda as\u0131l sorumlu ve g\u00f6revli olan kurum Merkez Bankas\u0131 taraf\u0131 tabii." a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.\r\n \r\n,Sahur vaktindeki harekete ili\u015fkin olarak \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakan\u0131 Sar\u0131ero\u011flu da "Her \u015fey pozitif giderken bir anda son bir ay i\u00e7erisinde finans piyasalar\u0131nda baz\u0131 dalgalanmalara maruz kald\u0131k. ,D\u00fcnyan\u0131n i\u00e7inden ge\u00e7ti\u011fi s\u00fcrecin ku\u015fkusuz ki etkileri olmu\u015ftur ama hi\u00e7bir \u015fekilde, gece yar\u0131s\u0131 saat 02.00-03.00'lerde dolar\u0131n bu \u015fekilde y\u00fckseldi\u011fi ba\u015fka bir \u00f6rnek ya\u015fanmam\u0131\u015ft\u0131." de\u011ferlendirmelerinde bulunmu\u015ftu. \r\n \r\n,22 May\u0131s Asya i\u015flemlerinde Dolar\/TL ilk kez 4,80'i a\u015ft\u0131 ve ard\u0131ndan T\u00fcrkiye i\u015flemlerinde 4,9282'ye kadar y\u00fckseldi. ,Piyasada Japon bireysel yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n T\u00fcrk Liras\u0131 uzun pozisyonlar\u0131nda stop-loss seviyelerinin tetiklenmesiyle h\u0131zl\u0131 bir hareketin tetiklendi\u011fi tezi \u00f6ne \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. \r\n \r\n,Bunun yan\u0131 s\u0131ra, Borsa \u0130stanbul taraf\u0131ndan ne kadar d\u00f6viz satt\u0131klar\u0131n\u0131 bilmedi\u011fi a\u00e7\u0131klamas\u0131na da de\u011finen Karada\u011f, sorunun yeniden sorulmas\u0131 \u00fczerien \u015fu yan\u0131t\u0131 verdi:\r\n \r\n,"Biz \u015firket olarak finansal kurulu\u015flar\u0131n merkezindeyiz. Biz sat\u0131yoruz. Burada bir miktar odakl\u0131 yakla\u015f\u0131m\u0131m\u0131z yok. Kur geliri elde etme yakla\u015f\u0131m\u0131m\u0131z yok., Se\u00e7im \u00f6ncesi Haziran ay\u0131 sonuna kadar zaten k\u0131sa vadeli bir ihtiyac\u0131m\u0131z yok. Hemen kur ucuzlad\u0131 ald\u0131k b\u00f6yle bir \u015fey yapmad\u0131k. Biz sadece satt\u0131k sadece T\u00fcrk ekonomisine ve T\u00fcrk liras\u0131na piyasaya olan g\u00fcvenimizi yans\u0131tt\u0131k. \u00dc\u00e7 be\u015f milyon kazanm\u0131\u015f kaybetmi\u015fiz \u00e7ok \u00f6nemli de\u011fil.\r\n \r\n,Kamu ve \u00f6zel bir\u00e7ok ad\u0131m at\u0131ld\u0131. Biz samimiyiz. \u015eunu g\u00f6steriyoruz. Hesaplamalar\u0131m\u0131z\u0131 yap\u0131yoruz. Kurun bu seviyesinin makul olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, herhangi bir ekonomi veriyle de desteklenmedi\u011fini piyasaya a\u00e7\u0131klad\u0131k. As\u0131l a\u00e7\u0131klama oydu. Orada da ka\u00e7 milyon bozdurduk. Bizim bu duru\u015fla payla\u015fmak istedi\u011fimiz \u015fey bu t\u00fcr detaylar de\u011fil." \r\n, Karada\u011f'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131 \u015fu \u015fekilde devam etti:\r\n \r\n,Borsa \u0130stanbul Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Himmet Karada\u011f, "O g\u00fcn sahurdan itibaren, piyasalar\u0131 yak\u0131ndan takip ettik. Benim bilgim dahilinde milyarca dolar d\u00f6viz bozduruldu ve kurun o g\u00fcn yukar\u0131 y\u00f6nl\u00fc hareketi ciddi anlamda frenlendi." dedi.,oyunun kurgusu neydi? \u0130lk \u00f6nce operasyon indirim. \u015eu an fiyatlar a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc indirilmi\u015f oldu. Bizim endeks veya hisse fiyatlar\u0131 dolar fiyat baz\u0131nda y\u00fczde 20-30 ucuzlad\u0131 zaten. Art\u0131k bundan sonra d\u00fcn ve bug\u00fcn g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz gibi al\u0131m y\u00f6n\u00fcnde hareketler artt\u0131. Art\u0131k yat\u0131r\u0131m d\u00f6nemi \u00e7\u00fcnk\u00fc. \u00c7ok uygun fiyatlara geldi zaten. Se\u00e7imden sonra reel de\u011ferler anlam\u0131nda da bir toparlanma bekliyoruz. Se\u00e7im \u00f6ncesinde de k\u0131smen g\u00f6r\u00fcl\u00fcr. Biliyorsunuz piyasa genellikle sat\u0131n almay\u0131 se\u00e7im sonras\u0131na b\u0131rakm\u0131yor genellikle. \u00d6nceden okuyup sat\u0131n al\u0131yorlar.",Burada bir kendilerinden olan ki\u015fi ve kurumlar var. Reyting kurulu\u015flar\u0131, uluslararas\u0131 kurulu\u015flar, T\u00fcrkiye'de destekledikleri gazete