'İsrail, Yemen'i vurdu' iddiası

\u0130srail bas\u0131n\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re Tel Aviv y\u00f6netimi Yemen'deki sava\u015fa resmen dahil oldu.\r\n,Aktar\u0131lan bilgilerde Riyad rejimi ile ikili ili\u015fkilerin geli\u015fmesiyle \u0130srail'in Yemen'deki sava\u015fa etkin bir \u015fekilde m\u00fcdahil oldu\u011fu ifade edildi.,\u0130srail y\u00f6netiminden herhangi bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.\r\n,Tasnim Haber Ajans\u0131'n\u0131n \u0130srail bas\u0131n\u0131na dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberine g\u00f6re, Suudi Arabistan ile yak\u0131nla\u015fmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Tel Aviv y\u00f6netimi Yemen'deki \u0130ran destekli g\u00fc\u00e7lere sald\u0131r\u0131lar d\u00fczenledi.