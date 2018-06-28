'İYİ Parti, AK Parti'ye destek olacak'

\u0130Y\u0130 Parti Kurucusu Mehmet Aslan, devletin bekas\u0131 gere\u011fi \u0130Y\u0130 Parti'nin de AK Parti'ye destek verebilece\u011fini savundu.,\u0130Y\u0130 Parti kurucusu Mehmet Aslan, KRT Haber M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u00c7a\u011flar Cilara'n\u0131n program\u0131na konuk oldu.\r\n\r\n,MHP'den \u0130Y\u0130 Parti'ye ge\u00e7en Mehmet Aslan, se\u00e7imin tek galibinin Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan oldu\u011funu s\u00f6yleyerek, "Yi\u011fidi \u00f6ld\u00fcr hakk\u0131n\u0131 ver" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Aslan, "Se\u00e7imin galibi y\u00fczde 51 oy alan diyorsan\u0131z buna kat\u0131l\u0131r\u0131m. \r\n\r\n,Sadece kanun \u00e7\u0131karmakla ilgili Adalet ve Kalk\u0131nma Partisi'nin bir avu\u00e7 milletvekiline ihtiyac\u0131 var.\r\n,\u0130Y\u0130 Parti\u2019li Mehmet Aslan ayr\u0131ca, CHP ile ittifak nedeniyle beklenen oyu alamad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Aslan, se\u00e7im s\u00fcreci boyunca se\u00e7menlerin kendilerine "CHP'yle ne i\u015finiz var" dedi\u011fini, oylar\u0131n bundan dolay\u0131 azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,\u0130Y\u0130 Parti iyi olabilecek ne varsa, kim do\u011fruyu konu\u015fuyorsa, do\u011fru neyse onu savunacak. AK Parti \u00e7\u0131k\u0131p do\u011fru bir \u015fey savunuyorsa, s\u00f6yledi\u011fi \u015fey millet i\u00e7in faydal\u0131 bir \u015feyse \u0130Y\u0130 Parti ona destek olacak" dedi.,Bu se\u00e7imin tek galibi Recep Tayyip Erdo\u011fan'd\u0131r. Yi\u011fidi \u00f6ld\u00fcr, hakk\u0131n\u0131 ver. ,Y\u00fczde 50'yi asla ge\u00e7emez denilen insan \u00e7\u0131kt\u0131 ald\u0131. \u0130Y\u0130 Parti'ye bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda T\u00fcrk siyasetinin yeni bir kazan\u0131m\u0131d\u0131r. Recep Tayyip Erdo\u011fan tek kazanand\u0131r, \u0130Y\u0130 Parti de T\u00fcrk siyasetinde kazan\u0131md\u0131r., Bunu \u0130Y\u0130 Parti'den de alabilir e\u011fer devletin bekas\u0131, milletin gelece\u011fi ve millet i\u00e7in faydal\u0131 bir kanunsa \u0130Y\u0130 Parti ile de \u00e7\u0131karabilir.