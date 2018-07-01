'Kasımda erken seçim olacak' iddiası

AK Parti ve MHP\u2019nin, 24 Haziran se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n r\u00fczg\u00e2r\u0131 ile yerel se\u00e7imi de erkene alabilece\u011fi fikri tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. ,HDP\u2019nin de destek verebilece\u011fi konu\u015fuluyor.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve milletvekili genel se\u00e7imlerinin erkene al\u0131nmas\u0131 ve iki se\u00e7imden de AK Parti ile MHP'nin olu\u015fturdu\u011fu \u2018Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131n galip \u00e7\u0131kmas\u0131, \u015fimdi de 2019 Mart ay\u0131nda yap\u0131lacak yerel se\u00e7imlerin \u00f6ne \u00e7ekilmesi fikrini do\u011furdu. ,Ankara kulislerinde anayasay\u0131 de\u011fi\u015ftirecek oranda destek bulundu\u011fu takdirde yerel se\u00e7imlerin de bu y\u0131l\u0131n kas\u0131m ay\u0131na al\u0131nmas\u0131 tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,S\u00f6zc\u00fc'de yer alan habere g\u00f6re; Anayasa'n\u0131n 127. maddesi gere\u011fi 5 y\u0131lda bir yap\u0131lan yerel se\u00e7imlerin erkene al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in, anayasa de\u011fi\u015fikli\u011fi ve referandum \u015fart\u0131 ile 360, referandumsuz ise 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. ,AK Parti ve MHP'nin ise TBMM'de 344 sandalyesi bulunuyor. ,Bu nedenle Mart 2019'daki yerel se\u00e7imlerin erkene al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in yap\u0131lacak bir anayasal de\u011fi\u015fiklik, muhalefetten destek sa\u011flanmad\u0131k\u00e7a m\u00fcmk\u00fcn bulunmuyor.\r\n\r\n,Ankara kulislerinde, HDP'yle ilgili de \u00e7arp\u0131c\u0131 bir de\u011ferlendirme yap\u0131l\u0131yor. ,Daha \u00f6nce HDP'de olan G\u00fcneydo\u011fu'daki bir \u00e7ok belediyenin kayyum ile y\u00f6netilmesi nedeniyle HDP'nin bir erken yerel se\u00e7ime kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kmayaca\u011f\u0131 de\u011ferlendiriliyor. ,Ancak \u00f6zellikle MHP'nin HDP deste\u011fi ile anayasa de\u011fi\u015fikli\u011fine s\u0131cak bakmayaca\u011f\u0131 vurgulan\u0131yor. ,Bu nedenle referanduma gerek kalmadan yap\u0131lacak bir anayasa de\u011fi\u015fikli\u011fi ve 400 oya ula\u015f\u0131labilmesi i\u00e7in, CHP ile \u0130Y\u0130 Parti deste\u011fi \u00f6nem kazan\u0131yor.