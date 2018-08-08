'Kedicikler'in cezaevinde ilk işi bakın ne oldu

Adnan Oktar soru\u015fturmas\u0131nda tutuklanan ve kamuoyunda 'Kedicik' olarak adland\u0131r\u0131lan tutuklulardan yeni bir haber var... ,Cezaevinde ge\u00e7en 20 g\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan ilk \u015foku atlatan tutuklulardan baz\u0131lar\u0131 bak\u0131m yapt\u0131rmak i\u00e7in cezaevindeki kuaf\u00f6r\u00fcn yolunu tuttu. \r\n\r\n,Cezaevindeki kad\u0131n tutuklular taraf\u0131ndan i\u015fletilen kuaf\u00f6rde bak\u0131m yapt\u0131ran 'kedicikler' cezaevi hayat\u0131na al\u0131\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor... \r\n,\r\n\r\nMilliyet'te yer alan habere g\u00f6re; \u0130stanbul Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'n\u0131n y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc soru\u015fturma kapsam\u0131nda Oktar'\u0131n "su\u00e7 i\u015flemek amac\u0131yla \u00f6rg\u00fct kurma", "\u00e7ocu\u011fun cinsel istismar\u0131", "nitelikli cinsel sald\u0131r\u0131", "\u015fantaj", "mal varl\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlerini yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131karma" ve "cebir, \u015fiddet ve tehdit kullanarak ki\u015fiyi h\u00fcrriyetinden yoksun b\u0131rakma" gibi su\u00e7lardan tutuklanmas\u0131na karar verilmi\u015fti. ,Operasyonlarda 187 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015f bunlardan 169'u tutuklanm\u0131\u015ft\u0131. \u0130stanbul'da Metris ve Silivri cezaevlerine yerle\u015ftirilen bu tutuklular daha sonra civar illerdeki cezaevlerine da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131. Adnan Oktar Edirne'ye; Oktar Babuna Tekirda\u011f'a aralar\u0131nda yap\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli bir\u00e7ok ismin bulundu\u011fu bir grup da Kocaeli'deki F tipine g\u00f6nderilmi\u015fti. \r\n,\r\nAyn\u0131 \u015fekilde kad\u0131n tutuklular da Kocaeli, Gebze ve Tekirda\u011f'daki cezaevlerine nakledilmi\u015fti. 25 Temmuz'daki bu nakiller kapsam\u0131nda 14 kad\u0131n tutuklu da Kocaeli'deki T tipi cezaevine g\u00f6nderildi. Aradan ge\u00e7en iki haftan\u0131n ard\u0131ndan 'kedicikler' yava\u015f yava\u015f cezaevi hayat\u0131na al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. ,Tutuklanman\u0131n ve cezaevinde olman\u0131n ilk \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fczerinden atan 'kedicikler', cezaevindeki sosyal imk\u00e2nlardan da faydalanmaya ba\u015flad\u0131. Bu kapsamda baz\u0131lar\u0131 cezaevi i\u00e7inde yer alan ve kad\u0131n mahk\u00fbmlar taraf\u0131ndan i\u015fletilen kuaf\u00f6re gittiler ve ilk bak\u0131mlar\u0131n\u0131 yapt\u0131rd\u0131lar. Cezaevindeki kuaf\u00f6rde ortalama bir kuaf\u00f6rdeki hizmetlerin yer ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.