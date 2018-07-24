'Kedicikler'in yataklarının altından çıkan paranın sebebi belli oldu

Edinilen bilgiye g\u00f6re; Adnan Oktar yakaland\u0131\u011f\u0131nda \u00e7antas\u0131nda 40 bin lira ve y\u00fcksek miktarda d\u00f6viz ele ge\u00e7irildi. Polis bask\u0131n\u0131nda grubun \u00f6nemli isimleri ve \u2018kedicikler\u2019in yataklar\u0131n\u0131n alt\u0131nda da 20 ile 40 bin lira aras\u0131 de\u011fi\u015fen para desteleri bulundu. \u0130ddiaya g\u00f6re bu paralar Adnan Oktar taraf\u0131ndan verilmi\u015fti. Operasyon s\u0131ras\u0131nda Sar\u0131yer\u2019de yakalanan Oktar ve yan\u0131nda bulunan Didem \u00dcrer\u2019in \u00e7antas\u0131ndan da 40 bin lira ve y\u00fcksek miktarda d\u00f6viz ele ge\u00e7irildi.\r\n\r\n,Adnan Oktar ve grubuna y\u00f6nelik operasyona ait yeni detaylar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Tutuklanan kad\u0131nlar\u0131n yataklar\u0131n\u0131n alt\u0131nda bulunan y\u00fcksek miktardaki paralar\u0131n ka\u00e7\u0131\u015f paras\u0131 oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Bu paralar\u0131n Oktar taraf\u0131ndan kad\u0131nlara verildi\u011fi iddia edildi.\r\n\r\n,Oktar\u2019\u0131n evinde ya\u015fayan kad\u0131nlar\u0131n yataklar\u0131n\u0131n alt\u0131nda bulunan paralar\u0131n neden orada bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Yap\u0131lan bask\u0131nlarda ele ge\u00e7irilen toplam T\u00fcrk liras\u0131 ve d\u00f6vizin de\u011feri 1.5 milyon liray\u0131 buldu\u011fu belirtildi. Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarda Oktar\u2019\u0131n polis bask\u0131n\u0131 durumunda para dolu bir \u00e7antay\u0131 her zaman yan\u0131nda bulundurdu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Yarg\u0131tay 8. Ceza Dairesi, Adnan Oktar\u2019\u0131n da aralar\u0131nda bulundu\u011fu 18 san\u0131k hakk\u0131ndaki davan\u0131n zaman a\u015f\u0131m\u0131ndan ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin yerel mahkeme karar\u0131n\u0131 bozmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Oktar\u2019\u0131n bu paralar\u0131 ka\u00e7\u0131\u015f paras\u0131 diye yan\u0131nda bulunanlara da\u011f\u0131tt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Adnan Oktar ve grubuna y\u00f6nelik operasyonda hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 olan firari yak\u0131n korumas\u0131 C\u00fcneyt \u00d6zya\u015far Ankara\u2019da yakaland\u0131., Oktar\u2019\u0131n silahl\u0131 yak\u0131n korumas\u0131 oldu\u011fu belirtilen C\u00fcneyt \u00d6zya\u015far, k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131zlar\u0131 taciz, tehdit, \u015fantaj ve \u00f6rg\u00fct \u00fcyeli\u011fi dahil bir\u00e7ok su\u00e7tan aran\u0131yordu. \u00d6zya\u015far sorgulanmak \u00fczere \u0130stanbul\u2019a getirildi. \u00d6zya\u015far polisteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. (Vatan)