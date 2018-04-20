‘Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı belli oldu’ iddiası

\u2018K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 belli oldu\u2019 iddias\u0131 g\u00fcndeme geldi.,T\u00fcrkiye, yakla\u015f\u0131k 2 ay sonra yak\u0131n tarihine damga vuracak bir se\u00e7ime haz\u0131rlan\u0131rken; CHP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131n\u0131n kim olaca\u011f\u0131 merak ediliyor.,.,Odatv\u2019de yer alan habere g\u00f6re; K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun g\u00f6nl\u00fcnde Kemal Dervi\u015f isminin oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n, \u2018\u2019Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun g\u00f6nl\u00fcndeki adaylardan biri kim?\u2019\u2019 ba\u015fl\u0131kl\u0131 analizde...\r\n,\u201cK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun \u2018sadece CHP'nin de\u011fil t\u00fcm T\u00fcrkiye'nin takdirle and\u0131\u011f\u0131 isim\u2019 diye anlatt\u0131\u011f\u0131 biri...\u201d ifadelerine yer verildi. ,K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun s\u00fcrekli yaz\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131, vaatlerini bile dan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ki\u015fi oldu\u011fu iddias\u0131n\u0131n belirtildi\u011fi haber, \u015fu soru ile noktaland\u0131; \u201cK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, g\u00f6nl\u00fcn\u00fc m\u00fc akl\u0131n\u0131 m\u0131 dinleyecek...\u201d,.Birle\u015fmi\u015f Milletler Kalk\u0131nma Program\u0131 (UNDP) Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'na se\u00e7ilen CHP \u0130stanbul Milletvekili Kemal Dervi\u015f, 9 May\u0131s 2005\u2019de milletvekilli\u011finden istifa etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131 15 a\u011fustos 2005 tarihinden ba\u015flayan g\u00f6revi 15 a\u011fustos 2009 tarihinde sona erecek. BM Genel Sekreteri Kofi Annan'\u0131n \u00f6nerisiyle UNDP ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na getirilen Dervi\u015f d\u00f6rt y\u0131l bu g\u00f6revi y\u00fcr\u00fctecek.\r\n\r\n,1949 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul'da do\u011fdu. London School of Economics and Political Science Lisans ve Lisans\u00fcst\u00fc, doktoras\u0131n\u0131 ise Princeton \u00dcniversitesi\u00b4nde yapt\u0131. Dervi\u015f, 1978 y\u0131l\u0131nda D\u00fcnya Bankas\u0131'n\u0131n ara\u015ft\u0131rma b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. 1982 y\u0131l\u0131nda Global End\u00fcstri B\u00f6l\u00fcm\u00fc End\u00fcstri Stratejileri ve Politikas\u0131 Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u00b4na atand\u0131. 1986\u00b4ya kadar bu g\u00f6revde kald\u0131. Daha sonra, Avrupa, Ortado\u011fu ve Kuzey Afrika Ekonomi Uzmanlar\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revini y\u00fcr\u00fctt\u00fc. Meslek kariyerinde ve D\u00fcnya Bankas\u0131 b\u00fcnyesinde h\u0131zla y\u00fckselen Dervi\u015f, Do\u011fu Bloku\u00b4nun y\u0131k\u0131lmas\u0131ndan sonra Orta ve Do\u011fu Avrupa masalar\u0131n\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na getirildi. Bu \u00fclkelerin, pazar ekonomisine ge\u00e7mesine b\u00fcy\u00fck katk\u0131 sa\u011flayan Dervi\u015f ayni zamanda D\u00fcnya Bankas\u0131 ve Avrupa Birli\u011fi\u00b4nin Bosna Hersek\u00b4in yeniden imar\u0131 programlar\u0131n\u0131 da y\u00f6netti. ,1996 y\u0131l\u0131nda Orta Avrupa ve Kuzey Afrika\u00b4dan Sorumlu D\u00fcnya Bankas\u0131 Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revine getirildi. D\u00fcnya Bankas\u0131'n\u0131n Akdeniz ve Kuzey Afrika \u00fclkelerinden sorumlu ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapan Dervi\u015f, Atilla Karaosmano\u011flu'ndan sonra bu g\u00f6revi \u00fcstlenen ikinci T\u00fcrk \u00fcnvan\u0131n\u0131 da ta\u015f\u0131yor. D\u00fcnya Bankas\u0131 Orta Avrupa Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fcrken, Ba\u015fkan James Wolfensohn'un yard\u0131mc\u0131l\u0131g\u0131na getirilen Dervi\u015f'in bir \u00f6zelli\u011fi de, B\u00fclent Ecevit'in bir d\u00f6nem dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 da yapm\u0131\u015f olmas\u0131d\u0131r.,Ba\u015fbakan B\u00fclent Ecevit taraf\u0131ndan T\u00fcrkiye'ye davet edilen Dervi\u015f, 3 Mart 2001'de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanl\u0131\u011f\u0131'na getirildi. Dervi\u015f, se\u00e7im karar\u0131n\u0131n al\u0131nmas\u0131ndan sonra A\u011fustos 2002 ba\u015flar\u0131nda istifa etti. Bir s\u00fcre YTP ile CHP aras\u0131nda solda birlik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Dervi\u015f, buna DSP'yi de dahil etmek istedi. Ancak ba\u015far\u0131l\u0131 olamay\u0131nca sonunda CHP'ye kat\u0131lma karar\u0131 ald\u0131. Dervi\u015f, 23 A\u011fustos 2002 g\u00fcn\u00fc d\u00fczenlenen t\u00f6renle CHP rozeti takt\u0131. Dervi\u015f, 3 Kas\u0131m 2002'de yap\u0131lan se\u00e7imlerde CHP'den \u0130stanbul 1. B\u00f6lge Milletvekili aday\u0131 oldu ve se\u00e7ildi.