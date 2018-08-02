'Kim Milyoner Olmak İster'de şok! İlk soruda veda etti

Bir arkada\u015f\u0131n\u0131n \u0131srar\u0131 \u00fczerine 'Kim Milyoner Olmak \u0130ster' yar\u0131\u015fmas\u0131na ba\u015fvurdu\u011funu belirten Erman G\u00f6ren, ilk soruda elenerek b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015fad\u0131. ,"\u00d6\u011fretmen, \u00f6\u011frencilerinden \u00e7i\u00e7ek olmalar\u0131n\u0131 istedi\u011finde \u00f6\u011frenciler hangisini yap\u0131p ses \u00e7\u0131karmadan dururlar?" sorusuna Erman G\u00f6ren, do\u011fru cevap olan "Kollar\u0131n\u0131 g\u00f6\u011f\u00fcste ba\u011flay\u0131p" yerine "Tek ayak \u00fcst\u00fcnde durup" cevab\u0131n\u0131 verdi. ,Elendi\u011fini anlay\u0131nda b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fayan yar\u0131\u015fmac\u0131, "\u00c7ok garip geldi soru. \r\n,'Kim Milyoner Olmak \u0130ster'de \u015fok ya\u015fand\u0131.,Neden b\u00f6yle \u00e7i\u00e7ek olsunlar ki? Hi\u00e7 b\u00f6yle bir \u015fey duymad\u0131m.,\u00c7i\u00e7eklerin tek aya\u011f\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in bu cevab\u0131 verdim" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Sunuculu\u011funu Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131, Atv'de yay\u0131nlanan 'Kim Milyoner Olmak \u0130ster' yar\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131lan 38 ya\u015f\u0131ndaki akademisyen ve Harvard \u00dcniversitesi'nde e\u011fitim alan Erman G\u00f6ren'in, ilk soruda elenmesi \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi.\r\n,Harvard'l\u0131 yar\u0131\u015fmac\u0131 ilk sorudan elendi.,Sadece bir metaforu soruyorlar sand\u0131m. ,.,\u0130stanbul \u00dcniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyat\u0131 B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunu olan ve bir sene Harvard \u00dcniversitesi \u0130lahiyat Fak\u00fcltesi\u2019nde ara\u015ft\u0131rma i\u00e7in bulunan 38 ya\u015f\u0131ndaki akademisyen, 250 bin TL kazanmay\u0131 hedefledi\u011fi yar\u0131\u015fmadan eli bo\u015f d\u00f6nmek zorunda kald\u0131.\r\n\r\n