"Kimse 'Ben erkeğim, benim başıma gelmez' demesin"

Necmi Eren, \u0130stanbul \u00dcniversitesi-Cerrahpa\u015fa'da Genel Cerrahi Anabilim Dal\u0131 \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Do\u00e7. Dr. Mehmet Velidedeo\u011flu ve ekibi taraf\u0131ndan ameliyat edilerek sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fturuldu. Do\u00e7. Dr. Velidedeo\u011flu, ABD'li \u00fcnl\u00fc oyuncu Angelina Jolie ile t\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n \u00f6\u011frendi\u011fi BRCA-1, BRCA-2 geninin erkeklerde de olabildi\u011fini ve bu genin meme kanserine neden olabildi\u011fini s\u00f6yledi. Necmi Eren ise "Kimse 'Ben erke\u011fim, benim ba\u015f\u0131ma gelmez' demesin" diyerek t\u00fcm erkeklere uyar\u0131larda bulundu., Bir\u00e7ok yerde tahliller yap\u0131ld\u0131 ancak kimsenin akl\u0131na bunun bir meme t\u00fcm\u00f6r\u00fc olabilece\u011fi gelmedi. ,Yakla\u015f\u0131k 2 y\u0131l \u00f6nce memesinde kitle hissetti\u011fini s\u00f6yleyen Necmi Eren ise ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle anlatt\u0131: "Ba\u015fka bir ilac\u0131n yan etkisi oldu\u011funu sanm\u0131\u015ft\u0131k. O y\u00fczden \u00fczerinde fazla durmad\u0131k. Bu nedenle de ge\u00e7 kald\u0131k. Bu sene Mart ay\u0131nda hastanelere m\u00fcracaat ettik. Ondan sonra ameliyata karar verildi. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr Do\u00e7. Dr. Mehmet Velidedeo\u011flu bizi sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131za kavu\u015fturdu. Kimse 'Ben erke\u011fim. Ben de bu hastal\u0131k olmaz diye d\u00fc\u015f\u00fcnmesin.' Herkes kendi doktoru olup kendini kontrol etmeli. \u0130nsan kurtulunca da ikinci bir hayata kavu\u015fuyor. Bu i\u015fte moral \u00e7ok m\u00fchim. Ben hi\u00e7 moralimi bozmad\u0131m.",T\u00fcrkiye'de ve d\u00fcnyada meme kanserinin erkeklerde \u00e7ok az g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen Do\u00e7. Dr. Velidedeo\u011flu, "Yurtd\u0131\u015f\u0131 verilerine bakarsak meme kanseri vakalar\u0131n\u0131n erkeklerde g\u00f6r\u00fclme s\u0131kl\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 0,5 ile y\u00fczde 1 aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor. Bu rakam Afrika'da y\u00fczde 6'lara kadar y\u00fckselmekte. Bunun sebebi ise Afrika gibi \u00fclkelerde karaci\u011ferin enfeksiyon hastal\u0131klar\u0131n\u0131n daha s\u0131k g\u00f6r\u00fclmesi ve bunun da \u00f6strojen de\u011fi\u015fikli\u011fine yol a\u00e7mas\u0131" dedi. ,73 ya\u015f\u0131ndaki Necmi Eren 2 y\u0131l \u00f6nce memesinde bir kitle fark etti ve doktora gitti.,Do\u00e7. Dr. Velidedeo\u011flu, meme kanseri olan erkek hastan\u0131n durumunu \u015f\u00f6yle anlatt\u0131:\r\n\r\n"Hastan\u0131n lokal ileri denilen meme kanseri oldu\u011fu g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. T\u00fcm\u00f6r\u00fcn kemoterapi sonras\u0131 5 santimetreye kadar geriledi\u011fini g\u00f6rd\u00fckten sonra kendi onkoloji konseyimiz ile ameliyata karar verdik. 10 g\u00fcn \u00f6nce de hastan\u0131n t\u00fcm memesini ve koltuk alt\u0131 lenf bezlerini kapsayacak \u015fekilde mastektomi dedi\u011fimiz ameliyat\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdik.,Hastan\u0131n memede sertlik, meme ba\u015f\u0131nda \u015fi\u015flik, meme ba\u015f\u0131nda \u00e7\u00f6kme ve cilt derisinde k\u0131zar\u0131kl\u0131k, renk de\u011fi\u015fikli\u011fi \u015fikayetleri ile geldi\u011fini s\u00f6yleyen Do\u00e7. Dr. Velidedeo\u011flu, hastan\u0131n ameliyat \u00f6ncesi kemoterapi tedavisi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti., Kemoterapiye k\u0131smen yan\u0131t ald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in t\u00fcm\u00f6r yine b\u00fcy\u00fckt\u00fc ve erkekte de meme dokusu \u00e7ok az oldu\u011fu i\u00e7in kenarlara do\u011fru da yine yayg\u0131n oldu\u011fu i\u00e7in olu\u015fan bo\u015flu\u011fu da hastan\u0131n s\u0131rt\u0131ndan ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z cilt dokusu ile doldurma y\u00f6ntemine ba\u015fvurduk.",Do\u00e7. Dr. Velidedeo\u011flu, erkek ve kad\u0131nlarda hastal\u0131\u011f\u0131n iyile\u015fme beklentisinin ayn\u0131 oldu\u011funu ancak erkeklerin doktora daha ge\u00e7 ba\u015fvurmas\u0131 ya da daha ge\u00e7 tan\u0131 almas\u0131 nedeniyle sa\u011fkal\u0131m oranlar\u0131n\u0131n kad\u0131nlardan daha d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nMeme kanseri olan erkeklerin aile bireylerinde de meme kanseri g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen Do\u00e7. Dr. Velidedeo\u011flu, di\u011fer aile bireylerinin de Angelina Jolie ile \u00fcnlenen BRCA-1, BRCA-2 genleri a\u00e7\u0131s\u0131ndan tetkik edilmesi gerekti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.