‘Kokuşmuş konular’

Sekt\u00f6re girdi\u011fi y\u0131ldan beri, neyse o oldu\u011funu belirten Derici, \u201cA\u00e7\u0131n Google\u2019a sorun, hi\u00e7 de\u011fi\u015fmedim, hep ayn\u0131y\u0131m... Paralel evrendekiler beni ilgilendirmiyor. Hayal d\u00fcnyas\u0131nda ya\u015f\u0131yorlar. Ben orada yokum. Koku\u015fmu\u015f konularla bana gelmesinler\u201d s\u00f6zleriyle oyuncuya sert bir \u015fekilde g\u00f6nderme yapt\u0131.,., Murat Ya\u011fc\u0131 \u201cArgo bir a\u011fz\u0131 vard\u0131. Kad\u0131na yak\u0131\u015ft\u0131ram\u0131yorum. Reklam ve single i\u00e7in beni kulland\u0131. Hem fizik hem de kafa olarak tarz\u0131m de\u011fil\u201d demi\u015fti.\r\n\r\n,\u015eark\u0131c\u0131, bir d\u00f6nem erkek arkada\u015f\u0131 oldu\u011fu iddia edilen Bar\u0131\u015f Murat Ya\u011fc\u0131\u2019n\u0131n, kendisi i\u00e7in \u015foke eden s\u00f6ler s\u00f6ylemi\u015fti.,\u0130rem Derici, Bodrum \u00c7ilek Beach\u2019te verece\u011fi konser \u00f6ncesi gazetecilerin sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlad\u0131. ,\u0130rem Derici'den o s\u00f6zlere jet h\u0131z\u0131nda cevap geldi.