'Kripto paralar 10 yılda yüzde 38 bin 391 değer kazanacak'

Bloomberg, \u2018Kripto para raporu\u2019nu yay\u0131nlad\u0131. ,Rapor ile Bitcoin ve di\u011fer dijital para birimleri ile ilgili 10 y\u0131ll\u0131k beklentiler belirlendi.,\u0130\u015fte Bitcoin\u2019in de dahil oldu\u011fu ilk 10 kripto paralar\u0131n 10 y\u0131l i\u00e7inde ula\u015fmas\u0131 beklenen seviyeler...,Kripto para d\u00fcnyas\u0131n\u0131n en pop\u00fcler ve en fazla hacimli \u00fcyesi olan Bitcoin \u015fu an 7 bin dolar seviyesinde. Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l 20 bin dolar\u0131 test eden Bitcoin\u2019in 10 y\u0131lda ula\u015fmas\u0131 beklenen seviye ise 143 bin dolar. Ba\u015fka bir deyi\u015fle Bitcoin\u2019in de\u011feri 10 y\u0131lda y\u00fczde 1941 artacak. ,Ayn\u0131 rapora g\u00f6re, bug\u00fcn 292 dolardan i\u015flem g\u00f6ren Ethereum (ETH) 10 y\u0131l i\u00e7inde 588 dolar seviyesine ula\u015facak. 10 y\u0131lda ETH\u2019nin g\u00f6sterece\u011fi art\u0131\u015f y\u00fczde 101 olarak tahmin ediliyor. ,Kripto para d\u00fcnyas\u0131n\u0131n bir d\u00f6nem b\u00fcy\u00fck umutlar ba\u011flad\u0131\u011f\u0131 ancak bir t\u00fcrl\u00fc beklenen s\u0131\u00e7ramay\u0131 yapamayan XRP\u2019nin de\u011ferinin 10 y\u0131l i\u00e7inde 0.994 dolar olmas\u0131 bekleniyor. ,XRP\u2019nin bug\u00fcnk\u00fc de\u011feri ise 0.3 dolar. (10 y\u0131ldaki tahmini de\u011fer kayb\u0131 y\u00fczde 99),\u0130\u015fte bir bak\u0131\u015fta ilk 10 kripto paran\u0131n 10 y\u0131l i\u00e7indeki tahmini de\u011fi\u015fimleri. ,Bug\u00fcn 558 dolar seviyesinde olan BHC\u2019nin 10 y\u0131l sonra 180 dolar seviyesinde olmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. (10 y\u0131ldaki tahmini de\u011fer kayb\u0131 y\u00fczde 68),Ayn\u0131 tahmine g\u00f6re, 6 dolar de\u011fere sahip olan EOS, 4.8 dolara d\u00fc\u015fecek. (10 y\u0131ldaki tahmini de\u011fer kayb\u0131 y\u00fczde 24),Rapora g\u00f6re, 0.2 dolar seviyesindeki XLM ise 0.02 dolara d\u00fc\u015fecek. (10 y\u0131ldaki tahmini de\u011fer kayb\u0131 y\u00fczde 90),Bug\u00fcn 62 dolardan i\u015flem g\u00f6ren LTC\u2019nin de\u011ferinin ise 225 dolara y\u00fckselmesi bekleniyor. LTC'nin 10 y\u0131lda y\u00fczde 262 seviyesinde de\u011fer kazanaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor.,0.1 dolardan i\u015flem g\u00f6ren ADA\u2019nin de\u011ferinin ise 10 y\u0131lda 0.001 dolara d\u00fc\u015fmesi bekleniyor. (10 y\u0131ldaki tahmini de\u011fer kayb\u0131 y\u00fczde 99),103 dolar seviyesinde bulunan XMR ise en \u00e7ok artmas\u0131 beklenen kripto para.\r\n \r\nUzmanlar XMR\u2019nin 10 y\u0131lda y\u00fczde 38 bin 391 de\u011fer kazanaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor. ,10 y\u0131lda y\u00fczde 1459 de\u011fer kazanmas\u0131 beklenen DASH\u2019\u0131n ise yakla\u015f\u0131k 3 bin dolar seviyesine ula\u015fmas\u0131 bekleniyor.,Ba\u015fka bir deyi\u015fle DASH'\u0131n de\u011ferinin 10 y\u0131lda y\u00fczde 1459 artmas\u0131 bekleniyor.