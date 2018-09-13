'Küçük Kıyamet'in yıl dönümünde İstanbul için korkutan deprem uyarısı

K\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131yamet (K\u0131yamet-i Su\u011fra) denilen depremin ard\u0131ndan Marmara Denizinde tsunami meydana geldi. Boylar\u0131 10 metreye kadar y\u00fckselen dev dalgalar \u015fehirde tufan ya\u015fatt\u0131. Yer bilimcilerin son y\u00fczy\u0131lda Do\u011fu Akdenizde g\u00f6r\u00fclen en b\u00fcy\u00fck do\u011fal afet olarak tan\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 depremin yar\u0131n y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc. YT\u00dc Do\u011fa Bilimleri Ara\u015ft\u0131rma Merkezi Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. \u015e\u00fckr\u00fc Ersoy, 1509 depremini "\u0130stanbul'un en sa\u011flam merkezi kesiminde meydana gelen, \u015fimdiki b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcyle yakla\u015f\u0131k 7.7 diyebilece\u011fimiz, enerji olarak yakla\u015f\u0131k 3 tane Kocaeli depremi b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde, \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir depremdi" \u015feklinde tarif etti.\r\n\r\n,Olas\u0131 bir \u0130stanbul depreminde tsunami dalgalar\u0131 olu\u015faca\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Prof. Dr. Ersoy, "1509 depreminde tsunami de var. Surlar\u0131 a\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylenir. Marmara'n\u0131n tsunami tarihi de sab\u0131kal\u0131. 4 bin y\u0131l i\u00e7erisinde kay\u0131tlarda 100'e yak\u0131n tsunami var. Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z kaz\u0131larda bunlar\u0131n izlerini bulduk. Kim, 'Marmara k\u0131y\u0131lar\u0131nda tsunami dalgalar\u0131 olmaz' diyorsa, do\u011fruyu s\u00f6ylemiyor. Bilimsel olarak yanl\u0131\u015ft\u0131r. Marmara k\u0131y\u0131lar\u0131nda mutlaka tsunami dalgalar\u0131 olu\u015fabilir. Marmara'n\u0131n i\u00e7erisinde bin metreyi a\u015fk\u0131n 3 tane \u00e7ukur var. Bu \u00e7ukurlar\u0131n yama\u00e7lar\u0131ndaki \u00e7amurlar, depremlerde salland\u0131klar\u0131 takdirde denizalt\u0131 heyelanlar\u0131yla tsunamiler olu\u015fabilir" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,14 Eyl\u00fcl 1509'da \u0130stanbul tarihinin en \u015fiddetli depremini ya\u015fad\u0131. ,B\u00f6lgede '\u00e7ifte deprem' potansiyeli oldu\u011funun da alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Prof. Dr. Ersoy, "Marmara'da bir depremi konu\u015fuyorsak tsunamiyi de birlikte anmam\u0131z gerekiyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc tarihsel olarak bunlar hep birlikte ger\u00e7ekle\u015fmi\u015f. Marmara'n\u0131n \u00e7ifte deprem olu\u015fturma \u00f6zelli\u011fi de var. 1999 depreminde merkezleri Kocaeli ve D\u00fczce olmak \u00fczere 2 ayr\u0131 yerde 3 tane \u015fiddeti 7'den b\u00fcy\u00fck deprem meydana geldi. Bunun benzeri 1912 ve 1766 y\u0131llar\u0131nda da ya\u015fand\u0131" dedi.\r\n\r\n,Prof. Dr. Ersoy, tsunaminin sinsi bir \u015fekilde geli\u015fti\u011fine dikkat \u00e7ekerek \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n"Tsunami dalgas\u0131 o kadar sinsi ki bazen cepheden de\u011fil, 'k\u0131y\u0131 boyu ak\u0131nt\u0131lar\u0131' ile k\u0131y\u0131lar\u0131 s\u00fcp\u00fcrerek gelebilir. Hatta i\u00e7 denizlerde dalgalar kar\u015f\u0131 k\u0131y\u0131ya \u00e7arp\u0131p 1 saat sonra d\u00f6nebilir. Bu dalgalar 5 dakika i\u00e7erisinde gelebilir. Uzak b\u00f6lgelerde 20 dakikaya kadar \u00e7\u0131kabilir ama her hal\u00fckarda tsunamiden ka\u00e7\u0131\u015f planlar\u0131 yapabiliriz. Deprem gibi de\u011fil. K\u0131y\u0131larda, karalar\u0131n i\u00e7lerine do\u011fru ka\u00e7mam\u0131z, y\u00fcksek yerlere \u00e7\u0131kmam\u0131z gerekiyor. Sahildeysek, bir tekne i\u00e7erisindeysek a\u00e7\u0131k denize gitmemiz gerekiyor. A\u00e7\u0131k deniz, tsunami ve depremde en g\u00fcvenilir yerdir. \u00c7\u00fcnk\u00fc deprem dalgalar\u0131 suyun i\u00e7erisinden ge\u00e7mez. Tsunami dalgalar\u0131 da a\u00e7\u0131k denizde olmaz. Sadece k\u0131y\u0131larda olur. A\u00e7\u0131k denizler daha g\u00fcvenlidir."\r\n\r\n,Olas\u0131 depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc hakk\u0131nda ise Prof. Dr. Ersoy, "Bir grup ara\u015ft\u0131rmac\u0131ya g\u00f6re 30 y\u0131l i\u00e7inde y\u00fczde 65 olas\u0131l\u0131kla \u015fiddeti 7'den b\u00fcy\u00fck bir deprem olacak. Bunun 19 y\u0131l\u0131 ge\u00e7ti. Tehlikenin riski art\u0131yor. Yar\u0131n da olabilir, 11 y\u0131l sonra da. Tekrarlanma aral\u0131klar\u0131 genellikle tutar. S\u00fcrenin yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 buradan \u00f6ng\u00f6rebiliriz. Marmara i\u00e7in en k\u00f6t\u00fc senaryo 1509 depreminin tekrarlanmas\u0131d\u0131r. Yakla\u015f\u0131k 7.7, 7.5 \u015fiddetlerinde bir depremi \u00f6ng\u00f6rebiliriz" yorumunu yapt\u0131.\r\n\r\n,\u00d6zellikle Avrupa Yakas\u0131'n\u0131n sahil kesiminin zemin olarak daha tehlikeli oldu\u011funu kaydeden Prof. Dr. Ersoy, Aksaray'dan Zeytinburnu'na, Bak\u0131rk\u00f6y'e, K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece'ye, Avc\u0131lar'a, B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece'ye do\u011fru giden sahil kesiminin zemini daha hassas. Dolay\u0131s\u0131yla buradaki yap\u0131lar depremden daha \u00e7ok etkilenecek. Bu b\u00f6lgelerdeki kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcn h\u0131z\u0131na biraz daha a\u011f\u0131rl\u0131k vermemiz gerekiyor. \u0130n\u015faatlar il\u00e7enin zeminine \u00f6zel yap\u0131lmal\u0131. Maalesef sa\u011flam kayalar \u00fczerinde bile in\u015faat yapmas\u0131n\u0131 bilmiyoruz. Kad\u0131k\u00f6y'de yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z bir binay\u0131