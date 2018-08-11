'Murat Boz ve Aslı Enver barıştı mı?' iddialarına Acun Ilıcalı'dan flaş yorum

\u00dcnl\u00fc televizyoncu Acun Il\u0131cal\u0131, 2,5 y\u0131ll\u0131k ili\u015fkilerini nisan ay\u0131nda noktalayan Asl\u0131 Enver ve Murat Boz'un ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile ilgili ilk defa yorum yapt\u0131. ,Murat Boz ve Asl\u0131 Enver bar\u0131\u015ft\u0131 m\u0131? sorusuna Acun Il\u0131cal\u0131'dan fla\u015f yorum geldi.,Murat Boz ile Asl\u0131 Enver, 2.5 y\u0131ll\u0131k birlikteliklerini nisan ay\u0131nda noktalam\u0131\u015ft\u0131. Asl\u0131 Enver kedisi D\u00fc\u015fe\u015f'i de yan\u0131na alarak evden ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,TV8'deki programda sunuculara mesaj atan Il\u0131cal\u0131 'Bence bar\u0131\u015ft\u0131lar' yazd\u0131.,TV8'de yay\u0131nlanan Gel Konu\u015fal\u0131m program\u0131nda konuyla ilgili yorum yapan sunucu Esra Eron'a mesaj atan Acun Il\u0131cal\u0131, \u201cBence bar\u0131\u015f\u0131rlar\u201d yorumunu yapt\u0131. Daha sonra ise yorumcu Hakan Ural'a da konuyla ilgili bir mesaj daha att\u0131. ,Programda 'Murat Boz ve Asl\u0131 Enver bar\u0131\u015fmaz' yorumlar\u0131n\u0131 yapan Hakan Ural, Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n att\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131 g\u00f6r\u00fcnce fikir de\u011fi\u015ftirdi. Ural, mesaj\u0131n i\u00e7eri\u011fini a\u00e7\u0131klamad\u0131 ancak 'Bence bar\u0131\u015ft\u0131lar' yorumunu yapt\u0131. Dostlar\u0131n\u0131n \u00f6zel hayatlar\u0131na genelde yorum yapmayan Il\u0131cal\u0131\u2019n\u0131n mesaj\u0131 kafa kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131.