@mvcemilcicek operasyonla yakalandı!

TBMM eski Ba\u015fkan\u0131 ve Ankara Milletvekili Cemil \u00c7i\u00e7ek ad\u0131na sosyal payla\u015f\u0131m sitesi Twitter'dan a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 hesaptan FET\u00d6 propagandas\u0131 i\u00e7eren manip\u00fclatif payla\u015f\u0131mlar yapan \u015f\u00fcpheli yakaland\u0131.,Emniyet birimlerince bir \u015f\u00fcphelinin devlet b\u00fcy\u00fckleri ad\u0131na sahte sosyal payla\u015f\u0131m hesaplar\u0131 olu\u015fturarak Twitter \u00fczerinden alg\u0131 ama\u00e7l\u0131 propaganda yapt\u0131\u011f\u0131 belirlendi. \r\n\r\n,Eski TBMM Ba\u015fkan\u0131 \u00c7i\u00e7ek ad\u0131na 21 May\u0131s'ta "mvcemilcicek" kullan\u0131c\u0131 ad\u0131yla hesap olu\u015fturularak FET\u00d6 propagandas\u0131 i\u00e7eren ve \u0130Y\u0130 Parti'yi destekleyen mesajlar payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 tespit edilen s\u00f6z konusu hesap y\u00f6neticisinin yakalanmas\u0131na ili\u015fkin \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fmalar sonucu hesab\u0131 Polatl\u0131 il\u00e7esinde ya\u015fayan Hamza K'nin y\u00f6netti\u011fi belirlendi. ,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.,\u015e\u00fcphelinin ayr\u0131ca \u0130Y\u0130 Parti \u00e7izgisinde yay\u0131n yapan bir internet sitesinin de imtiyaz sahibi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.