'Nişanlıyız' deyip yaptı, herkes şaştı kaldı!

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ABD'de silahlı saldırı: 3 yaralı
POLİTİKA
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Başbakan Yıldırım Belarus'ta resmî törenle karşılandı
YAŞAM
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Pakistan uyruklu 71 göçmen Isparta'da yakalandı
POLİTİKA
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Başbakan Yıldırım, Minsk Camii’ni ziyaret etti
DÜNYA
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Türkiye'den Yunanistan'a karşı Kardak hamlesi
YAŞAM
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Antalya’da midibüs devrildi: 15 yaralı
MAGAZİN
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Nuray Hafiftaş'ın cenazesi yarın defnedilecek
DÜNYA
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Çin'den ABD'ye 'tehdit' tepkisi
YAŞAM
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Antalya’da midibüs devrildi: 15 yaralı
SPOR
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Ali Koç: Aykut Kocaman'ın yeri bende ayrıdır
YAŞAM
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Edirne'de 190 kaçak ve sığınmacı yakalandı
EĞİTİM
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MEB'den 'ortaöğretime geçiş sistemi' açıklaması
DÜNYA
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Netanyahu'dan erken seçime 'hayır'
GÜNDEM
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Başbakan Yıldırım, Belarus Başbakanlık binasında resmî törenle karşılandı
DÜNYA
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İsrailli bakan: Yahudi devleti insan haklarından önce gelir
YAŞAM
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Camiyi icraya verdiler
YAŞAM
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Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı
GÜNDEM
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HDP'nin kapatılması istemiyle Yargıtaya başvuru
YAŞAM
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Mehmetçiğe Sevgililer Günü'nde 500 kilo baklava gönderdiler
MAGAZİN
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Nihat Doğan: Öleceğini bile bile niye yaşıyorsun?
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Ramazan
'Nişanlıyız' deyip yaptı, herkes şaştı kaldı!
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Adana'da 30 yaşlarında bir genç, sokak ortasında nişanlısı olduğunu söylediği genç kıza bakın ne yaptı.
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