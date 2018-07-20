'Niye dövmen var?' deyip bıçakladılar!

Olay, K\u00fclhan Mahallesi Nusret Uysal \u00c7ocuk Park\u0131'nda meydana geldi. ,Bar\u0131\u015f Aybar, i\u015f yerinin kar\u015f\u0131s\u0131ndaki \u00e7ocuk park\u0131ndaki bankta otururken yan\u0131na gelen 3 ki\u015fi, iddiaya g\u00f6re "V\u00fccudunda niye d\u00f6vme var?" diyerek b\u0131\u00e7akla sald\u0131rd\u0131. Sol baca\u011f\u0131ndan iki b\u0131\u00e7ak darbesi alan Aybar, kanlar i\u00e7inde yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131. ,\u00c7evredekilerin \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131lan Aybar'\u0131n sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\nPolis, olay\u0131n ard\u0131ndan \u015f\u00fcphelilerin yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.