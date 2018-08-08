'O Ses Türkiye'de flaş ayrılık...

'O Ses T\u00fcrkiye' program\u0131nda fla\u015f bir ayr\u0131l\u0131k haberi geldi...,TV8 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan 'O Ses T\u00fcrkiye' program\u0131nda 5 y\u0131ld\u0131r j\u00fcri \u00fcyeli\u011fi yapan Athena Grubu'nun solisti G\u00f6khan \u00d6zo\u011fuz, yeni sezonda j\u00fcri koltu\u011funda oturmayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,Mini ankette S\u0131la ve Aleyna Tilki isimleri \u00f6n plana \u00e7\u0131kt\u0131.,.,Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n kanal\u0131 TV8 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan 'O Ses T\u00fcrkiye' program\u0131 ile ilgili \u015foke eden bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.\r\n\r\n,Sevenlerine k\u00f6t\u00fc haber veren \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131, \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapt\u0131:\r\n\r\n,"Beni \u00e7ok heyecanland\u0131ran bir proje ile e\u015f zamanl\u0131 olarak ba\u015flayacak yeni alb\u00fcm\u00fcn kay\u0131tlar\u0131 ve en \u00f6nemlisi sizlerle konserlerde daha \u00e7ok bulu\u015fabilmek i\u00e7in bu sene, 5 y\u0131l boyunca keyifle yapt\u0131\u011f\u0131m 'O Ses T\u00fcrkiye\u2019de yer almayaca\u011f\u0131m. Ba\u015fta Acun ve Esat olmak \u00fczere t\u00fcm Acun Medya ekibine, j\u00fcrideki arkada\u015flar\u0131ma ve bana 5 y\u0131l boyunca m\u00fczikal olarak b\u00fcy\u00fck deneyim ya\u015fatan yar\u0131\u015fmac\u0131 dostlar\u0131ma te\u015fekk\u00fcr ediyorum."\r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncu sevenlerine k\u00f6t\u00fc haberi duyurdu.\r\n\r\n,G\u00fcl\u015fen Y\u00fcksel Salt ve M\u00fcge Da\u011f\u0131stanl\u0131'n\u0131n haz\u0131rlay\u0131p sundu\u011fu, teve2'de yay\u0131nlanan '2. Sayfa' program\u0131nda; konu g\u00fcndeme ta\u015f\u0131n\u0131p G\u00f6khan'\u0131n yerine kimin gelmesi gerekti\u011fi izleyicilere soruldu. ,Sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden a\u00e7\u0131klama yapan \u00fcnl\u00fc isim, yeni sezonda O Ses T\u00fcrkiye j\u00fcri ekibinde olmayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n