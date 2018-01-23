'O Ses Türkiye'ye bir isim daha!

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15 Temmuz Destanı
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Mehmetçik, Burseya Dağı'nı teröristlerden temizledi
YAŞAM
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Su içinde kalan araçlar kurtarılmayı bekliyor
YAŞAM
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Aynı yol üzerinde 2 yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var
GÜNDEM
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Türk tankları 'zırh delici' toplarla vuruyor
GÜNDEM
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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
YAŞAM
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Van’da sosyal medya operasyonu, 6 kişi gözaltına alındı
DÜNYA
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Alaska'ta 8,1 büyüklüğünde deprem
SPOR
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Robinho, Sivas'a gitti
YAŞAM
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Polisten engelli sığınmacıya destek
GÜNDEM
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ÖSO, YPG’li teröristleri bir bir teslim alıyor
YAŞAM
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Tekirdağ'da ağıl çöktü, koyunlar telef oldu
YAŞAM
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İstanbul'a kar gelmiyor
YAŞAM
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Yozgat'taki kazada 2 kişi öldü
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı başladı
TEKNOLOJİ
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'WhatsApp ücretli oluyor' mu?
KÜLTüR - SANAT
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Gölün ortasındaki cami ibadete açıldı
DÜNYA
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ABD hükûmetinin 40 yıllık 'kapanma' serüveni
GÜNDEM
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MLKP'den YPG'ye terörist desteği!
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Tapuda yeni bir dönem başladı
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'O Ses Türkiye'ye bir isim daha mı geliyor?
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15 TEMMUZ
Ramazan
'O Ses Türkiye'ye bir isim daha!
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Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının sadık izleyicilerinden olan ünlü isim, sosyal medyadan yaptığı yorumlar ile "gelecek yılın jüri koltuğunda oturabilir" iddiasına neden oldu.
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