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"Oğlum yok" deyip polisi aradı, terastan bakmasıyla hayatının şokunu yaşadı
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Antalya’da aynı evde yaşadığı oğlunu göremeyince polisi arayarak kayıp başvurusunda bulunan yaşlı adam, terastan baktığında aşağıda oğlunun cesediyle karşılaştı. Yaşlı adam olay sonrası uzun süre gözyaşı döktü.
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