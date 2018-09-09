"Okula uyum eğitimi" yarın başlıyor

1, 5 ve 9. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencileri ise okula uyum haftas\u0131 program\u0131 dahilinde yar\u0131n ders ba\u015f\u0131 yapacak.,2018-2019 e\u011fitim \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131 birinci kanaat d\u00f6nemi 17 Eyl\u00fcl 2018 Pazartesi ba\u015flayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek.\r\n\r\n,\u0130kinci kanaat d\u00f6nemi ise 4 \u015eubat 2019 Pazartesi g\u00fcn\u00fc ba\u015flay\u0131p 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.\r\n\r\nebilecek.,Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131, liseler i\u00e7in d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc nakil sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 da a\u00e7\u0131klad\u0131. Tercihte bulunan 1 milyonun \u00fczerinde \u00f6\u011frenci, liseye yerle\u015fti. \u00d6\u011frencilerin 892 bin 461'i s\u0131navs\u0131z, 122 bin 798'i de s\u0131navl\u0131 okullara kay\u0131t hakk\u0131 kazand\u0131.\r\n\r\nS\u0131navla yerle\u015filen Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler ve Anadolu \u0130mam Hatip liselerinde doluluk oran\u0131 y\u00fczde 100 oldu.\r\n\r\n,S\u0131navla ya da yerel yerle\u015ftirme ile \u00f6\u011frenci alan okullardan hi\u00e7birine yerle\u015femeyen \u00f6\u011frenciler de, 14 Eyl\u00fcl'e kadar \u00f6\u011frenci yerle\u015ftirme ve nakil komisyonlar\u0131na ba\u015fvurabilecek.\r\n\r\n\u0130l ve il\u00e7elerdeki komisyonlar, bu \u00f6\u011frencileri bo\u015f kontenjan\u0131 bulunan okullara yerle\u015ftirecek.\r\n\r\nAdaylar, nakil sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n "www.meb.gov.tr" internet adresinden \u00f6\u011fren,2018-2019 e\u011fitim \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131 17 Eyl\u00fcl Pazartesi g\u00fcn\u00fc ba\u015flayacak.\r\n\r\n,Hafta boyunca \u00f6\u011frencilerin okula daha kolay uyum sa\u011flamalar\u0131 amac\u0131yla \u00e7ocuk, aile ve \u00f6\u011fretmen tan\u0131\u015fma programlar\u0131 gibi etkinlikler d\u00fczenlenecek.\r\n\r\n,\u00d6\u011frencilere; \u00f6\u011frenme ortam\u0131n\u0131, \u00f6\u011fretmenlerini ve arkada\u015flar\u0131n\u0131 tan\u0131malar\u0131 i\u00e7in daha rahat bir ortam olu\u015fturulacak. Ayr\u0131ca okulu sevdirmek amac\u0131yla \u00e7e\u015fitli oyunlar ve aktiviteler ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.\r\n\r\n, Uyum haftas\u0131n\u0131n amac\u0131 \u00f6\u011frencilerin kokul kayg\u0131s\u0131n\u0131 azaltmak, al\u0131\u015fma s\u00fcrecini h\u0131zland\u0131rmak ve \u00f6\u011frencilere okulu sevdirmek.\r\n\r\n