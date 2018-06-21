'Pılını pırtını topla ve defol!'

F.Bah\u00e7e'de y\u00f6netimin de\u011fi\u015fmesinden sonra herkes i\u015fine devam ederken, o isim kul\u00fcpten kovuldu. Olay\u0131n perde arkas\u0131 ayd\u0131nland\u0131...,Ak\u015fam\u2019\u0131n haberine g\u00f6re; 5 Haziran Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc yap\u0131lan alt yap\u0131 se\u00e7melerinde M\u00fcjdat Yetkiner velilerin ve \u00e7ocuklar\u0131n bulundu\u011fu ortamda yeni ba\u015fkan Ali Ko\u00e7\u2019a a\u011f\u0131za al\u0131nmayacak k\u00fcf\u00fcrler etti.\r\n\r\n,Bu s\u0131rada orada bulunan yeni y\u00f6netime se\u00e7ilen 2 ki\u015fi de M\u00fcjdat Yetkiner\u2019in s\u00f6zlerini kulaklar\u0131yla duyup, \u015fok oldular. Ve o g\u00fcn\u00fcn ak\u015fam\u0131 olup bitenlerden Ali Ko\u00e7\u2019u haberdar ettiler. \r\n\r\n,Ko\u00e7 da ertesi g\u00fcn bizzat M\u00fcjdat Yetkiner\u2019i arayarak, \u201cP\u0131l\u0131n\u0131 p\u0131rt\u0131n\u0131 toplay\u0131p, tesisleri terk et\u201d diye talimat verdi. Yetkiner\u2019in cevab\u0131, \u201cZaten b\u0131rakacakt\u0131m. Sorun de\u011fil\u201d \u015feklinde oldu.\r\n\r\n,Yetkiner ard\u0131ndan mesai arkada\u015flar\u0131 Kemalettin \u015eent\u00fcrk ve Saffet Akba\u015f\u2019\u0131 da alarak se\u00e7imi kaybeden Ba\u015fkan Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n evine ziyarete gittiler. Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019la olup bitenleri payla\u015fan 3 antren\u00f6r, \u201cBiz g\u00f6revi b\u0131rakaca\u011f\u0131z\u201d dediler. Y\u0131ld\u0131r\u0131m da, \u201cSiz bilirsiniz\u201d diyerek onlar\u0131 u\u011furlad\u0131. \r\n\r\n,M\u00fcjdat Yetkiner bu \u015fekilde Fenerbah\u00e7e ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131. Ancak daha sonra y\u00f6netimle g\u00f6r\u00fc\u015fen Kemalettin \u015eent\u00fcrk ve Saffet Akba\u015f g\u00f6reve devam etti. Bu olaydan b\u00fcy\u00fck bir rahats\u0131tzl\u0131k duyan M\u00fcjdat Yetkiner, Kemalettin ve Saffet\u2019i defalarca telefonla arad\u0131 ancak ula\u015famad\u0131. \u0130ki futbol adam\u0131 da Yetkiner\u2019in telefonlar\u0131na \u00e7\u0131kmad\u0131, geri d\u00f6nmedi. Kendini aldat\u0131lm\u0131\u015f hisseden M\u00fcjdat Yetkiner\u2019in de yak\u0131n \u00e7evresine olaydan duydu\u011fu k\u0131zg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 dile getirdi\u011fi ve eski mesai arkada\u015flar\u0131na sitem etti\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\n,\r\n\u0130\u015e akdinin feshedildi\u011fini M\u00fcjdat Yetkiner\u2019e Kad\u0131k\u00f6y 4. Noterli\u011fi arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ula\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Fenerbah\u00e7e Futbol A.\u015e Vekili Av. Sevra Kulaks\u0131z taraf\u0131ndan imza edilen yaz\u0131da \u015fu ifadeler yer ald\u0131: Tesislerde personel \u00f6n\u00fcnde, orada bulunan sporcu velileri, spor okullar\u0131 yetkilileri ile tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z, bu s\u0131rada g\u00f6rev tan\u0131m\u0131n\u0131za uymayacak kabal\u0131kta konu\u015ftu\u011funuz tespit edilmi\u015ftir. Velilerin duyaca\u011f\u0131 \u015fekilde Ba\u015fkan ve y\u00f6neticilere sinkafl\u0131 kelimeler sarf etti\u011finiz bilgisi 5 Haziran ak\u015fam\u0131 s\u00f6zl\u00fc olarak iletilmi\u015ftir. Ara\u015ft\u0131rmada ve tan\u0131klar\u0131n ifadesinde bahsi ge\u00e7en eylemlerde bulundu\u011funuz tespit edilmi\u015ftir. Bu nedenle i\u015f akdiniz 11 Haziran itibariyle 4857 say\u0131l\u0131 kanunun 25.ll Maddesi b, d ve e bentlerince hakl\u0131 sebeplerle feshedilmi\u015ftir. \r\n\r\n\u0130\u015eTE O MADDE\r\n\r\n\u0130\u015e Kanunu\u2019nun 25-ll maddesi b, d ve e bentleri: \r\nb) \u0130\u015f\u00e7inin, i\u015fveren yahut bunlar\u0131n aile \u00fcyelerinden birinin \u015feref ve namusuna dokunacak s\u00f6zler sarf etmesi veya davran\u0131\u015flarda bulunmas\u0131, yahut i\u015fveren hakk\u0131nda \u015feref ve haysiyet k\u0131r\u0131c\u0131 as\u0131ls\u0131z ihbar ve isnatlarda bulunmas\u0131. d) \u0130\u015f\u00e7inin i\u015fverene yahut onun ailesi \u00fcyelerinden birine yahut i\u015fverenin ba\u015fka i\u015f\u00e7isine sata\u015fmas\u0131, i\u015fyerine sarho\u015f yahut uyu\u015fturucu madde alm\u0131\u015f olarak gelmesi ya da i\u015fyerinde bu maddeleri kullanmas\u0131. e) \u0130\u015f\u00e7inin, i\u015fverenin g\u00fcvenini k\u00f6t\u00fcye kullanmak, h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapmak, i\u015fverenin meslek s\u0131rlar\u0131n\u0131 ortaya atmak gibi do\u011fruluk ve ba\u011fl\u0131l\u0131\u011fa uymayan davran\u0131\u015flarda bulunmas\u0131 erken fesih sebebidir.