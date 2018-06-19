'Ronaldo mu, Messi mi?' sorusuna bakın ne cevap verdi?

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, kendisine y\u00f6neltilen 'Ronaldo mu, Messi mi?' sorusuna b\u00f6yle cevap verdi.,Bir gencin kendisine 'Ronaldo mu, Messi mi?' sorusu \u00fczerine Cumhurba\u015fkan\u0131 tercihini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan d\u00fcn ak\u015fam gen\u00e7lerin kendisine Twitter'dan y\u00f6neltti\u011fi sorular\u0131 cevaplad\u0131.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, D\u00fcnya Kupas\u0131\u2019nda \u0130spanya\u2019ya 3 gol atan Cristiano Ronaldo\u2019yu \u00f6verek, \u201cOna ger\u00e7ekten hayran\u0131m. \u2018Messi mi, Ronaldo mu\u2019 denirse, Ronaldo\u2019yu \u00e7ok daha farkl\u0131 g\u00f6r\u00fcyorum. \u0130spanya ma\u00e7\u0131nda hat-trick \u00e7ok \u00f6nemli. Frikik zaten tart\u0131\u015f\u0131lmaz. Hele hele Filistin meselesindeki karakteri, bunlar \u00e7ok \u00f6nemli. ,Ronaldo\u2019yu alk\u0131\u015fl\u0131yorum. D\u00fcnya Kupas\u0131\u2019n\u0131n favorisi Almanya yenildi, Brezilya\u2019n\u0131n hali ortada. Meksika acayip geldi. Bundan sonra b\u00f6yle devam eder mi bilemiyorum\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131.