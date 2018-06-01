'Sanki Muharrem Bey ile bir düellodan çıkmışım gibi...'

Nagehan Al\u00e7\u0131, Habert\u00fcrk gazetesindeki k\u00f6\u015fesinde programa dair ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 kaleme ald\u0131. ,CHP\u2019nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce, ge\u00e7en g\u00fcnlerde Habert\u00fcrk\u2019\u00fcn canl\u0131 yay\u0131n\u0131na konuk oldu.\r\n\r\n,\u0130nce\u2019nin konuk oldu\u011fu programla ilgili a\u00e7\u0131lan etiket d\u00fcnya g\u00fcndeminde birinci s\u0131raya y\u00fckseldi.\r\n\r\n,Program\u0131 izleyenler, sosyal medya hesaplar\u0131ndan Nagehan Al\u00e7\u0131\u2019n\u0131n sorular\u0131n\u0131 ele\u015ftirirken \u0130nce\u2019nin verdi\u011fi cevaplar\u0131 alk\u0131\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Nagehan Al\u00e7\u0131, Habert\u00fcrk gazetesindeki k\u00f6\u015fesinde programa dair ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 yazd\u0131. Al\u00e7\u0131 ele\u015ftirilere \u015f\u00f6yle cevap verdi:\r\n\r\n,\u201cYa o programa kat\u0131lan ben de\u011fildim ya da post truth\u2019u da a\u015f\u0131p anti truth evresine ge\u00e7tik. Zira yer yer gerilimli ama sayg\u0131 \u00e7er\u00e7evesi d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kan hi\u00e7bir s\u00f6z\u00fcn zikredilmedi\u011fi iyi bir program yapt\u0131k \u00e7ar\u015famba ak\u015fam\u0131. Ancak daha st\u00fcdyodan \u00e7\u0131kar \u00e7\u0131kmaz telefonlar\u0131m \u00e7almaya ba\u015flad\u0131. Sanki Muharrem Bey ile bir d\u00fcellodan \u00e7\u0131km\u0131\u015f\u0131m gibi mesajlar ya\u011f\u0131yordu. Bir tarafta tebrik edenler, \u00f6b\u00fcr tarafta k\u00fcfredenler. Hakk\u0131mda 130 bin kadar tweet at\u0131lm\u0131\u015f.\r\n\r\n,Arkada\u015flar, size bir hat\u0131rlatma yapay\u0131m: Ben cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 de\u011filim ve yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z yay\u0131n da bir politik tart\u0131\u015fma ya da a\u00e7\u0131k oturum yay\u0131n\u0131 de\u011fildi. Evet benim de bir politik kimli\u011fim var, bilindi\u011fi gibi liberal-demokrat bir yazar\u0131m. Ama o yay\u0131nda ben Muharrem \u0130nce\u2019ye sadece sualler soran bir gazeteciden ibarettim...\u201d