‘Seçim ofisleri’ yeniden devrede

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, 24 Haziran se\u00e7imlerinde milletvekili olarak se\u00e7ilecek AK Partililerden taahh\u00fctname alarak, haftan\u0131n \u00fc\u00e7 g\u00fcn\u00fc d\u0131\u015f\u0131nda se\u00e7im b\u00f6lgelerinde olmalar\u0131n\u0131 istediklerini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ,Erdo\u011fan\u2019\u0131n g\u00fcndeme getirdi\u011fi, her milletvekillinin se\u00e7im b\u00f6lgelerinde ofis a\u00e7mas\u0131 zorunlulu\u011fu yeni d\u00f6nemde devreye girecek en \u00f6nemli uygulamalar aras\u0131nda say\u0131l\u0131yor. ,Se\u00e7menlerin en k\u00fc\u00e7\u00fck i\u015flerini bile \u00e7\u00f6zd\u00fcrmek i\u00e7in Ankara\u2019n\u0131n yolunu tutmamalar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek ve milletvekilinin vatanda\u015fla ba\u011f\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7lendirmek i\u00e7in ge\u00e7mi\u015fte de g\u00fcndeme gelen \u2018Milletvekili ofisleri\u2019 kurulu\u015fu i\u00e7in, se\u00e7imlerden sonra detayl\u0131 bir haz\u0131rl\u0131k yap\u0131lacak. ,Milletvekillerinin se\u00e7im b\u00f6lgelerinde a\u00e7acaklar\u0131 ofislerin giderlerinin parti veya Meclis taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanabilece\u011fi ve her milletvekilline bir dan\u0131\u015fman tahsis edilece\u011fi belirtiliyor.,TBMM, daha \u00f6nce 12 \u00fclkede parlamenterlere sunulan hizmetlerle ilgili bir ara\u015ft\u0131rma yapm\u0131\u015f, bir\u00e7ok \u00fclkede milletvekillerinin se\u00e7im b\u00f6lgelerinde \u00e7al\u0131\u015fma ofislerinin bulundu\u011funu tespit etmi\u015fti. TBMM\u2019nin ara\u015ft\u0131rmas\u0131na g\u00f6re, ABD, Avustralya, \u00c7ekya, Yeni Zelanda ve Yunanistan'da milletvekillerine se\u00e7im b\u00f6lgelerinde ofis imk\u00e2n\u0131 sa\u011flan\u0131yor. Avustralya'da se\u00e7im b\u00f6lgesi ofisleri i\u00e7in bilgisayar, telefon, cep telefon, faks ve fotokopi makinesi de veriliyor. (Y\u00fccel Kayao\u011flu ANKARA)