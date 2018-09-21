‘Sigara içme' diyen karısını boğarak öldürdü, berbere tıraşa gitti

Bunun \u00fczerine hemen harekete ge\u00e7en jandarma ekipleri, Aksaray \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile irtibata ge\u00e7erek kocan\u0131n yakalanmas\u0131 i\u00e7in geni\u015f \u00e7apl\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.,Olay, Aksaray\u2019\u0131n G\u00fczelyurt il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Gaziemir k\u00f6y\u00fc AFAD evlerinde ya\u015fand\u0131., Edinilen bilgiye g\u00f6re, hurdac\u0131l\u0131k yapan Murat Bakan (35), 3 y\u0131ld\u0131r resmi nikah\u0131 olmadan birlikte ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Aynur Gedik (37) ile sabah saatlerinde sigara i\u00e7me konusunda tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. ,\u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne getirilen Murat Bakan, ilk ifadesinin ard\u0131ndan sorgulanmak \u00fczere G\u00fczelyurt \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131na g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,"Evin i\u00e7inde sigara i\u00e7me" diyen Gedik ile tart\u0131\u015fan Murat Bakan, tart\u0131\u015fman\u0131n kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015fmesi \u00fczerine Gedik\u2019in ellerini ve ayaklar\u0131n\u0131 urganla ba\u011flad\u0131ktan sonra a\u011fz\u0131n\u0131 da koli band\u0131yla kapatt\u0131. Ard\u0131ndan urgan\u0131 kad\u0131n\u0131n bo\u011faz\u0131na saran Murat Bakan, Gedik\u2019i urganla bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. ,Jandarma ekipleri, katil kocan\u0131n G\u00fcla\u011fa\u00e7 il\u00e7esine gidebilece\u011fi bilgisine ula\u015farak durumu hemen G\u00fcla\u011fa\u00e7 \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne bildirdi. ,Korkun\u00e7 olay\u0131n ard\u0131ndan olay yerine gelen Cumhuriyet savc\u0131s\u0131, jandarma ekipleriyle birlikte geni\u015f \u00e7apl\u0131 ara\u015ft\u0131rma ve incelemeler yapt\u0131. G\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131yla bir bir g\u00f6r\u00fc\u015fen Cumhuriyet savc\u0131s\u0131n\u0131n talimat\u0131yla kad\u0131n\u0131n cans\u0131z bedeni otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Aksaray E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Evde annesinin cans\u0131z bedenini bulan Hasret Gedik ise g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu. Annesi tabutla evden \u00e7\u0131karken tabutun arkas\u0131ndan giden Hasret Gedik, "Annemi istiyorum, annemi\u201d diye a\u011flad\u0131. G\u00fc\u00e7l\u00fckle ayakta durabilen Hasret Gedik, yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan sakinle\u015ftirilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131. ,Olay\u0131n ard\u0131ndan Murat Gedik evden ayr\u0131l\u0131rken, \u00f6len kad\u0131n\u0131n k\u0131z\u0131 Hasret Gedik (17) annesini odas\u0131nda yerde yatar vaziyette buldu. Annesinin elleri ve ayaklar\u0131 ba\u011fl\u0131 hareketsiz yerde yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren Hasret Gedik, \u00f6nce sa\u011fl\u0131k ekiplerine sonra da jandarmaya haber verdi. K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen 112 acil yard\u0131m ekipleri kad\u0131na yapt\u0131klar\u0131 ilk m\u00fcdahalede kad\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc tespit ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili h\u0131zl\u0131 bir ara\u015ft\u0131rma yaparak kad\u0131n\u0131 kocas\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirledi. ,Olay\u0131 anlatan \u00f6len kad\u0131n\u0131n ablas\u0131 G\u00fcleser Gedik (54), "Gece bo\u011fmu\u015f. \u00c7ocu\u011fun elini aya\u011f\u0131n\u0131 ba\u011flam\u0131\u015f. A\u011fz\u0131n\u0131 da bantlam\u0131\u015f"dedi. ,Katil kocay\u0131 t\u0131ra\u015f eden berber Kadir \u00c7avdar (21) ise "Adam\u0131 t\u0131ra\u015f ediyorduk. Ondan sonra polisler geldi. Adam\u0131 al\u0131p g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler. Adam zaten \u015fa\u015fk\u0131nd\u0131. T\u0131ra\u015f dedi, tamam dedik. Sonra polis ve jandarma geldi. T\u0131ra\u015f\u0131n\u0131 yapt\u0131m abi, aceleyle yapt\u0131k" diye konu\u015ftu dedi. ,.,Bunun \u00fczerine harekete ge\u00e7en polis ekipleri k\u0131sa s\u00fcrede \u015fahs\u0131n berberde t\u0131ra\u015f oldu\u011funu tespit etti. Berbere operasyon d\u00fczenleyen G\u00fcla\u011fa\u00e7 \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, katil kocay\u0131 t\u0131ra\u015f olurken yakalayarak g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.