'Şişko Nuri' lakaplı Sıtkı Sezgin'in doktoru açıkladı! Hayati tehlikesi var

\u00dczen haber az \u00f6nce geldi.,Doktoru a\u00e7\u0131klad\u0131.,Samsun Ondokuz May\u0131s \u00dcniversitesi (OM\u00dc) T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi'nde yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinde tedavi g\u00f6ren '\u015ei\u015fko Nuri' lakab\u0131yla bilinen S\u0131tk\u0131 Sezgin'in (69) hayati tehlikesinin oldu\u011fu bildirildi.\r\n,Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n \u00fcnl\u00fc oyuncusu S\u0131tk\u0131 Sezgin anjiyo olmu\u015ftu. \u00c7oklu organ yetmezli\u011fi sebebiyle yo\u011fun bak\u0131mda olan 69 ya\u015f\u0131ndaki oyuncunun sa\u011fl\u0131k durumu hakk\u0131nda OM\u00dc T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi \u0130\u00e7 Hastal\u0131klar\u0131 Ana Bilim Dal\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Ramis \u00c7olak a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. \r\n\r\n,Prof. Dr. Ramis \u00c7olak, "S\u0131tk\u0131 Sezgin, 14 A\u011fustos 2018 tarihinde genel durum bozuklu\u011fu, oral al\u0131m azl\u0131\u011f\u0131, bilin\u00e7 bulan\u0131kl\u0131\u011f\u0131, tablosuyla hastanemiz acil servisine getirilmi\u015ftir. ,Burada yap\u0131lan de\u011ferlendirilmesinde \u00e7oklu organ yetmezli\u011fi tespit edilmi\u015f, i\u00e7 hastal\u0131klar\u0131 yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesine kabul edilmi\u015ftir. ,Hastaya gerekli tedaviler yap\u0131lmakta, hastan\u0131n hayati tehlikesi bulunmaktad\u0131r" dedi. \r\n\r\n,Sevenleri, yakla\u015f\u0131k 10 y\u0131ld\u0131r Samsun B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesine ait Huzurevi'nde kalan S\u0131tk\u0131 Sezgin'den gelecek iyi haberleri bekliyor. \r\n\r\n,Ge\u00e7mi\u015f y\u0131llarda T\u00fcrk Sinema\u2019n\u0131n \u00e7ocuk tiplemelerinden hat\u0131rlayaca\u011f\u0131m\u0131z oyuncu S\u0131tk\u0131 Sezgin \u015ei\u015fko Nuri lakab\u0131 ile tan\u0131nmaktad\u0131r. ,1971 y\u0131l\u0131nda Ay\u015fecik ve Sihirli C\u00fcceler sinema filmi ile ad\u0131m att\u0131\u011f\u0131 oyunculu\u011fa, Hayat Sevince G\u00fczel, \u00d6ks\u00fczler, Ah Dede Vah Dede, Sevgili Day\u0131m, Adile Teyze, Nikah Masas\u0131, Alman Avrat 40 Bin Mark, Alman Avrat\u2019\u0131n Bac\u0131s\u0131 gibi filmler ile devam etmi\u015ftir.\r\n,\u00d6zellikle \u00d6ks\u00fczler isimli sinema Filminde Sezercik ile ger\u00e7ekle\u015fen s\u0131pa sat\u0131n alma b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde Babam \u00e7ok zengin benim, \u00e7uvalla para verir genede al\u0131r. ,Videoyu Oynat Benim olucak f\u0131st\u0131k binicem \u00fcst\u00fcne, vurucam k\u0131rbac\u0131, vurucam k\u0131rbac\u0131 c\u00fcmleleri ile haf\u0131zalarda yer edinmi\u015ftir. ,17 A\u011fustos G\u00f6lc\u00fck depreminde evini kaybeden S\u0131tk\u0131 Sezgin g\u00fcn\u00fcm\u00fczde Anaokulu ve \u0130lkokul \u00f6\u011frencilerine tiyatro oyunlar\u0131n\u0131 sergilemekte ayn\u0131 zamanda ya\u015fant\u0131s\u0131n\u0131 Samsun B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Huzur Evi\u2019nde s\u00fcrd\u00fcrmektedir. S\u0131tk\u0131 Sezgin aslen Samsun\u2019ludur.\r\n\r\n,Hayati tehlikesi var.,.