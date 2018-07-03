'Sorumluluk bana ait' dedi ve istifa etti

1 Kas\u0131m 2015 se\u00e7imlerinde 5 bin 596 oy alan CHP ise bin 347 oy kayb\u0131na u\u011frad\u0131 ve son se\u00e7imlerde 4 bin 249 oy ald\u0131. CHP'nin oy oran\u0131 b\u00f6ylelikle y\u00fczde 43'ten, y\u00fczde 34'e d\u00fc\u015ft\u00fc. ,24 Haziran se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan fla\u015f bir istifa haberi geldi.,\u0130stifa, 24 Haziran'\u0131n kaybedeni CHP'de ya\u015fand\u0131...,.,24 Haziran se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7e g\u00f6stererek "sorumluluk bana ait" diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ayd\u0131n Karacasu \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Cengiz \u00c7umral\u0131, g\u00f6revinden istifa etti\u011fini duyurdu.,Cumhuriyet Halk Partisi Karacasu \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Cengiz \u00c7umral\u0131, g\u00f6revinden istifa etti. ,Se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131ndaki ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131k nedeniyle istifas\u0131n\u0131 verdi\u011fini s\u00f6yleyen \u00c7umral\u0131, yap\u0131lan y\u00f6netim kurulu toplant\u0131s\u0131nda karar\u0131n\u0131 partililerine a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. \u00c7umral\u0131, "Y\u00f6netim kurulu ile toplant\u0131 yap\u0131p istifam\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131m. T\u00fcm ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131k bana ait. \u0130l\u00e7e ba\u015fkan\u0131 olarak ba\u015far\u0131s\u0131z oldum. \u0130stifa ediyorum" dedi. \r\n\r\n,7 d\u00f6nemdir bu g\u00f6revi s\u00fcrd\u00fcren \u00c7umral\u0131, 12. Ola\u011fan Kongrede de rakipsiz olarak ba\u015fkan se\u00e7ilmi\u015fti.