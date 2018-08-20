'Sultan' isimli kuzu görenleri hayrete düşürüyor

\u200bBursa'da kesilmek \u00fczere sat\u0131n al\u0131nan Sultan isimli kuzuya k\u0131yamayan sahibi Ali Ko\u00e7ak, onu ailesinin bir ferdi haline getirdi.,Merkez Nil\u00fcfer \u0130l\u00e7esinde restoran i\u015fleten Ali Ko\u00e7ak, gitti\u011fi kurban pazar\u0131nda bir kuzu be\u011fenerek ald\u0131. Kuzuyu kesmeye k\u0131yamayan Ko\u00e7ak, ad\u0131n\u0131 Sultan koyarak evlat edindi. Ko\u00e7ak ailesinin de yak\u0131ndan ilgi duydu\u011fu Sultan maskot oldu. ,Sultan, sahibiyle birlikte tatile gidiyor g\u00fcne\u015fleniyor, piknik keyfi yap\u0131yor, sal\u0131ncakta sallan\u0131yor.,\u00c7ocuklar\u0131n en yak\u0131n arkada\u015f\u0131 olan Sultan onlara k\u0131sa s\u00fcrede al\u0131\u015ft\u0131ktan sonra onlar gibi ya\u015famaya ba\u015flad\u0131. Ko\u00e7ak, \u00e7ocuklar\u0131na nas\u0131l davran\u0131yorsa Sultana da ayn\u0131 \u015fekilde davranmaya ba\u015flad\u0131. Beraber gittikleri tatilde \u00f6nce denize girdiler sonra \u015fezlongda g\u00fcne\u015flendiler. Beraber bisiklete binip parkta tur at\u0131p sal\u0131ncakta salland\u0131lar. ,Sultan\u0131 adeta \u00e7ocu\u011fu gibi benimseyen Ko\u00e7ak, beraber gittikleri piknikte kitaptan masallar okuyarak onu kendi elleriyle besledi. ,Ali Ko\u00e7ak, ''\u0130\u015fim gere\u011fi kuzularla aram pek iyidir. Kendim de ci\u011fer ustas\u0131y\u0131m. Sultanla aram\u0131zda farkl\u0131 bir ba\u011f olu\u015ftu. Bu \u00e7ok farkl\u0131 bir \u015fey. Onu evlatlar\u0131mla bir tutuyorum.,Kurban Bayram\u0131n\u0131n gelmesiyle birlikte ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131.,Beraber tatile gittik, piknik yapt\u0131k. Yani art\u0131k onu kurbanl\u0131k olarak de\u011fil evlat olarak g\u00f6r\u00fcyorum. Onu kesmeyece\u011fim, \u00f6lene kadar benimle'' diye konu\u015ftu. ,Ya\u015fam tarz\u0131ndan ve ona duyulan ilgiden gayet memnun olan Sultan da, sahibi Ali Ko\u00e7ak ve ailesiyle birlikte olduk\u00e7a e\u011flenceli zaman ge\u00e7irip onlar gibi davranmaya devam ediyor. ,S\u0131cak ilgiye al\u0131\u015fan Sultan ise adeta bir insan gibi davran\u0131\u015flar sergilemeye ba\u015flad\u0131. Hayli mutlu olan Sultan, zaman zaman evde de banyo keyfi ya\u015f\u0131yor.