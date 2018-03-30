‘Tecavüzcü’ diye bağırıp kalbinden bıçakladı

\u00c7anakkale\u2019de iskele meydan\u0131nda bir ki\u015fi \u00f6nce kalbinden b\u0131\u00e7akland\u0131, sonra silahla katledildi. \r\n,Sald\u0131rgan, daha sonra, kalbinden b\u0131\u00e7aklad\u0131\u011f\u0131 adama silahla iki el ate\u015f etti. Kanlar i\u00e7inde kalan \u015fah\u0131s olay yerinde \u00f6ld\u00fc. ,Y\u00fczlerce ki\u015finin g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde \u201ctecav\u00fczc\u00fc\u201d diyen ba\u011f\u0131ran silahl\u0131 sald\u0131rgan, polise teslim oldu. \r\n,Kanl\u0131 infaz \u00f6\u011fle saatlerinde iskele meydan\u0131nda meydana geldi. Kimli\u011fi belirlenemeyen bir ki\u015fi, iskele meydan\u0131nda, husumeti oldu\u011fu iddia edilen adam\u0131 \u00f6nce kalbinden b\u0131\u00e7aklad\u0131,Kalabal\u0131k olan iskelede b\u00fcy\u00fck heyecan ya\u015fand\u0131. K\u0131sa s\u00fcrede olay mahalline gelen polis g\u00fcvenlik tedbiri ald\u0131. Sald\u0131rgan silah\u0131n\u0131 b\u0131rak\u0131p polise teslim oldu.