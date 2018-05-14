‘Tolgshow’ için karar verildi!

Milliyet yazar\u0131 Sina Kolo\u011flu \u2018Tolgshow\u2019 hakk\u0131nda bir yaz\u0131 kaleme ald\u0131.\r\n\r\n,F\u0131rat Parlak\u2019la konu\u015ftum... Bug\u00fcne kadar Tolga \u00c7evik\u2019in \u015fovunun sahne performans say\u0131s\u0131, 1 bin 50... \u201cBu, bizi ger\u00e7ekten hem mutlu etti, hem de yordu\u201d diyor Parlak...,13 yeni b\u00f6l\u00fcm daha \u00e7ekilmi\u015f. FOX\u2019ta yaz aylar\u0131nda yay\u0131nda olacak. Sonra? \u2018Eh bir dinlenelim durumu\u2019 var anlad\u0131\u011f\u0131m... \r\n\r\n,Me\u015fakkatli, \u00e7ok \u00e7aba harcanan bir proje... Bunun gibi yabanc\u0131 TV\u2019lerde \u015fov program\u0131 \u00e7ok oluyor. ,Nurg\u00fcl Ye\u015fil\u00e7ay\u2019a konuyu ben a\u00e7t\u0131m... \u2018E\u011freti Gelin\u2019deki oyunculu\u011fuyla ilgiliydi s\u00f6zlerim... Oyuncunun da i\u00e7inde kalm\u0131\u015f bir konu oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \u201cBu film, neden yurt d\u0131\u015f\u0131nda g\u00f6sterilmez?\u201d dedi. \u015eu s\u0131ralar T\u00fcrk dizilerinin yan\u0131 s\u0131ra, filmlerimiz de b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rmeye ba\u015flad\u0131. Projelerdeki oyuncular\u0131n bilinilir olmas\u0131, T\u00fcrk yap\u0131mlar\u0131na ilgiyi art\u0131r\u0131yor. \u2018E\u011freti Gelin\u2019in bu sat\u0131\u015f i\u00e7inde yer almas\u0131n\u0131 istiyordu sanat\u00e7\u0131... Hakl\u0131yd\u0131. ,Filmin haklar\u0131n\u0131 bulunduranlar\u0131n ilgisizli\u011fi anlad\u0131\u011f\u0131m kadar\u0131yla... \u201cL\u00fctfen yaz\u0131n, duyulsun\u201d dedi Ye\u015fil\u00e7ay... Belki bu vesileyle film yurt d\u0131\u015f\u0131nda g\u00f6sterilir. Daha bir\u00e7ok iyi yerli filmin ayn\u0131 \u015fekilde su y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kmas\u0131 da konu\u015fuldu. Sinan \u00c7etin\u2019in \u2018Berlin in Berlin\u2019i ve \u2018E\u015fk\u0131ya\u2019 \u00f6rnek g\u00f6sterildi.,Fox ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Tolgshow hakk\u0131nda fla\u015f bir a\u00e7\u0131klama geldi.,Bizdeki \u2018dizi furyas\u0131\u2019 aras\u0131ndan s\u0131yr\u0131l\u0131p, bu kalitede bir yap\u0131ma imza atmak kolay bir i\u015f de\u011fil.,\u2018Hadi Be O\u011flum\u2019un yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 Koray \u015eahin ile F\u0131rat Parlak yap\u0131yor. Yurt d\u0131\u015f\u0131 sat\u0131\u015flar\u0131ndan \u00e7ok memnun Parlak... \u201cFilm, hem Arjantin hem de \u0130spanya\u2019da g\u00f6sterilecek. Devam\u0131 da geliyor\u201d dedi. \u0130spanya, \u015fu aralar bizim dizi ve filmlerin s\u0131cak \u00fclkesi...\r\n\r\n