'Topal Demet' kıskıvrak yakalandı

Beyo\u011flu\u2019nda narkotimler, ko\u00e7ba\u015f\u0131yla kap\u0131s\u0131n\u0131 k\u0131rarak operasyon d\u00fczenledikleri bir evde \u201cTopal Demet\u201d lakapl\u0131 engelli kad\u0131n torbac\u0131y\u0131 s\u00fcr\u00fcnerek gitti\u011fi tuvalete uyu\u015fturucu madde imha ederken yakalad\u0131. \r\n,Polis tuvalet deli\u011finden \u00e7\u0131kartt\u0131\u011f\u0131 uyu\u015fturucu maddeye el koyarken, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan kad\u0131n tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.\r\n,Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne ba\u011fl\u0131 Sokak Su\u00e7lar\u0131 ve Narkotim B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, Beyo\u011flu\u2019nda pe\u015finde olduklar\u0131 torbac\u0131 bir kad\u0131n\u0131n uyu\u015fturucu madde sat\u0131\u015f\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131na dair ihbar ald\u0131.\r\n,\u0130hbar \u00fczerine tim, \u201cuyu\u015fturucu madde ticareti yapmak\u201d su\u00e7undan cezaevine girdikten sonra fiziksel engelli olmas\u0131 nedeniyle tedavi olmas\u0131 i\u00e7in \u201cdenetimli serbestlik\u201d yasas\u0131yla sal\u0131verilen \u201cTopal Demet\u201d lakapl\u0131 Z\u00f6hre T.\u2019nin (46) Tarlaba\u015f\u0131\u2019nda bir evde oldu\u011funu belirledi. Fiziki ve teknik takiplerin ard\u0131ndan narkotimleri, ge\u00e7ti\u011fimiz Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc saat 19.00 s\u0131ralar\u0131nda \u00c7ukur Mahallesi Tek Kuyulu Sokak \u00fczerinde tespit edilen tek odal\u0131 eve operasyon d\u00fczenledi.\r\n,Operasyonda kap\u0131s\u0131n\u0131 ko\u00e7ba\u015f\u0131yla k\u0131rarak eve giren polis, fiziksel engelli kad\u0131n\u0131n ak\u00fcl\u00fc tekerlekli sandalyeden indikten sonra s\u00fcr\u00fcnerek tuvalete gitti\u011fini fark etti.\r\n,Hemen tuvalete giren polis, kad\u0131n\u0131 kuca\u011f\u0131ndaki \u00e7ok miktarda \u201cskunk\u201d diye tabir edilen uyu\u015fturucu maddeyi deli\u011fe atarken su\u00e7\u00fcst\u00fc yakalad\u0131.\r\n,Kad\u0131n\u0131 hemen yerden kald\u0131rarak sandalyesine oturtan polis, evde bulunan R.A.\u2019y\u0131 da yere yat\u0131rarak kelep\u00e7eledi. \r\n,Aramalar\u0131n ard\u0131ndan polise ald\u0131\u011f\u0131 uyu\u015fturucu madde miktar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen kad\u0131n, \u201cuyu\u015fturucu madde ticareti yapmak\u201d su\u00e7undan 7 adet kayd\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen ekiplere, maddeyi satmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 hasta oldu\u011fu i\u00e7in i\u00e7ti\u011fini iddia etti. Her defas\u0131nda fiziksel engeli ve v\u00fccudundaki yaralar\u0131 bahane ederek tedavi olmak i\u00e7in cezaevinden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilen kad\u0131n\u0131n, bu sayede zehir satmaya devam etti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Operasyonun ard\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131narak Kas\u0131mpa\u015fa Polis Merkezi\u2019ne g\u00f6t\u00fcr\u00fclen torbac\u0131 kad\u0131n, i\u015flemlerinin yap\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u201cuyu\u015fturucu madde ticareti yapmak ve sa\u011flamak\u201d su\u00e7undan sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi. ,Evde g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan R.A. ise adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. \r\n,Ard\u0131ndan tim tuvaletin deli\u011findeki maddelere tek tek \u00e7\u0131kartarak el koydu.