'Torbacı Nene' kıskıvrak yakalandı

\u0130stanbul\u2019da narkotimlerinin pe\u015finde oldu\u011fu \u201cuyu\u015fturucu madde ticareti\u201d su\u00e7undan aranan ve cezaevi firarisi olan 57 ya\u015f\u0131ndaki \u201cNene\u201d lakapl\u0131 torbac\u0131 kad\u0131n, operasyonda k\u0131sk\u0131vrak yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n\r\n,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yeni d\u00f6nemde uyu\u015fturucuyla m\u00fccadele kapsam\u0131nda ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 ve narkotimlerin 81 ile yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 projesi kapsam\u0131nda 800 narkotik polisi, sahadaki uzman polisler taraf\u0131ndan 2 hafta s\u00fcreyle e\u011fitilmelerinin ard\u0131ndan g\u00f6reve ba\u015flad\u0131. ,Operasyonel faaliyetlerinin yan\u0131 s\u0131ra sokak sokak uyu\u015fturucuyla da m\u00fccadele edecek olan timlerin g\u00f6r\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc art\u0131r\u0131larak bu sayede su\u00e7 oranlar\u0131 azalt\u0131lmas\u0131 hedeflendi. ,Bu kapsamda \u0130stanbul Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne ba\u011fl\u0131 Sokak Su\u00e7lar\u0131 ve Narkotim B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, sahada devam eden faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. ,Taksim Gezi Park\u0131\u2019nda toplanan ve g\u00f6reve yeni ba\u015flayan narkotimleri, b\u00fcro amirinin \u201cbrifing\u201d vermesinin ard\u0131ndan harekete ge\u00e7ti.\r\n\r\n, Beyo\u011flu\u2019nda \u201cuyu\u015fturucu madde ticareti\u201d su\u00e7undan aranan ve \u201ccezaevi firarisi\u201d oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen \u201cTorbac\u0131 Nene\u201d lakapl\u0131 M.K.\u2019nin (57) pe\u015finde olan narkotimleri, \u0130stiklal Mahallesi\u2019nde oldu\u011fu ihbar\u0131n\u0131 ald\u0131. ,Fiziki ve teknik takiplerin ard\u0131ndan operasyon i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye basan tim, d\u00fcn saat 17.00 s\u0131ralar\u0131nda Sahaf Mezarl\u0131\u011f\u0131 Sokak\u2019taki adrese geldi. ,Polis ile \u015f\u00fcpheli kad\u0131n aras\u0131nda k\u0131sa s\u00fcreli kovalamaca da ya\u015fand\u0131. ,Duvar \u00f6n\u00fcnde durdurularak k\u0131sk\u0131vrak yakalanan M.K.\u2019n\u0131n \u00fcst aramas\u0131 yap\u0131ld\u0131. Yap\u0131lan aramada kad\u0131n\u0131n ete\u011finin i\u00e7 cebinde, bez par\u00e7as\u0131na sar\u0131lm\u0131\u015f sat\u0131\u015fa haz\u0131r \u00e7ok miktarda \u201cskunk\u201d diye tabir edilen uyu\u015fturucu madde ele ge\u00e7irildi. ,Uyu\u015fturucu maddelere timler taraf\u0131ndan el konulurken, M.K. ise kelep\u00e7elenerek g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Torbac\u0131 kad\u0131n\u0131n yan\u0131ndaki k\u0131z\u0131 ve karde\u015finin de \u00fcst aramalar\u0131 yap\u0131larak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yap\u0131ld\u0131. Kad\u0131nlar\u0131n yap\u0131lan sorgular\u0131nda da \u201cuyu\u015fturucu madde ticareti\u201d yapmak su\u00e7lar\u0131ndan emniyette kayd\u0131 bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n, G\u00f6zalt\u0131 i\u015fleminin ard\u0131ndan tim, ko\u00e7ba\u015f\u0131yla kad\u0131n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evin kap\u0131s\u0131n\u0131 k\u0131rd\u0131. \u0130\u00e7eriye bask\u0131n yapan tim, evde geni\u015f \u00e7apl\u0131 arama ger\u00e7ekle\u015ftirdi. ,Dairenin adeta alt\u0131n\u0131 \u00fcst\u00fcne getiren tim, yo\u011furt kaplar\u0131ndan kovan\u0131n i\u00e7indeki sulara kadar aranmad\u0131k yer b\u0131rakmad\u0131. Eve ait depoya da giren polis, valizleri tek tek arad\u0131. D\u0131\u015far\u0131da ise duvarlar\u0131n aralar\u0131na bakan tim, \u00e7\u00f6plerin de i\u00e7ini tek tek arad\u0131. Yap\u0131lan aramalarda her ta\u015f\u0131n alt\u0131na bakan tim, tahtalar\u0131n alt\u0131na gizlenmi\u015f hassas terazi ve \u015feffaf kilitli po\u015fetler ele ge\u00e7irdi. Sokaktaki yabanc\u0131 uyruklu bir \u015fahs\u0131da durduran polis, pasaportu olmayan ki\u015fiyi \u00fcst aramas\u0131n\u0131 yapt\u0131ktan sonra kelep\u00e7eledi.\r\n\r\n, Operasyonun tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u201cNene\u201d lakapl\u0131 torbac\u0131 kad\u0131n, polis ekipleri taraf\u0131ndan b\u00fcroya g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Polis, ele ge\u00e7irilen maddelerin yan\u0131 s\u0131ra uyu\u015fturucu madde ticaretinden elde edilen \u00e7ok miktarda paraya, cep telefonuna ve k\u0131rm\u0131z\u0131 re\u00e7ete ile sat\u0131lan tabletlere de el koydu.