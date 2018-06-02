'Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti'

Tu\u011fba Ekinci ile Doktor Atlas Kaplan, birbirlerinden \u015fikayet\u00e7i oldu. Savc\u0131l\u0131k olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.,Tu\u011fba Ekinci ise doktora hakaret etti. Bunun \u00fczerine polis ekipleri \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131.\r\n, Taraflar ifadelerinde birbirlerini su\u00e7lay\u0131p kar\u015f\u0131 taraf\u0131n cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi.\r\n\r\n,Tu\u011fba Ekinci'nin \u0130stanbul Be\u015fikta\u015f\u2019ta gitti\u011fi bir sa\u011fl\u0131k oca\u011f\u0131nda aile hekimi taraf\u0131ndan tedavi edilmedi\u011fi iddia edildi. ,Sabah'ta yer alan habere g\u00f6re; Tu\u011fba Ekinci, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ikamet etti\u011fi Be\u015fikta\u015f'taki sa\u011fl\u0131k oca\u011f\u0131na gitti. \u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131, ge\u00e7irdi\u011fi hastal\u0131k nedeniyle tedavi olmak istedi.\r\n\r\n,Tu\u011fba Ekinci hakk\u0131nda kamu g\u00f6revlisine hakaret su\u00e7undan, doktor hakk\u0131nda ise g\u00f6revi k\u00f6t\u00fcye kullanmaktan dava a\u00e7\u0131ld\u0131.,Doktor, bu talebi sonras\u0131 Tu\u011fba Ekinci'yi, "Sen ge\u00e7en sene bize ba\u011f\u0131rd\u0131n, seni muayene etmem. Git buradan" diyerek kovdu. \r\n