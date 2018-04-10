'Türk helikopterine ateş açtık'

Ro Adas\u0131 (Kara Ada) \u00fczerinde al\u00e7aktan u\u00e7an T\u00fcrk helikopterine Yunan askerinin uyar\u0131 ate\u015fi a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 duyuruldu.,Yunanistan bas\u0131n\u0131 Do\u011fu Akdeniz'deki K\u0131z\u0131lhisar adas\u0131n\u0131n bat\u0131s\u0131nda bulunan Ro Adas\u0131 (Kara Ada) \u00fczerinde al\u00e7aktan u\u00e7an T\u00fcrk helikopterine Yunan askerinin uyar\u0131 ate\u015fi a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,Sputnik\u2019in Ekatimerini gazetesinden aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re, T\u00fcrkiye'ye ait bir helikopter Yunanistan'\u0131n kontrol\u00fcnde bulunan Ro Adas\u0131 (Kara Ada) \u00fczerinde al\u00e7aktan u\u00e7tu.\r\n\r\n,SKAI televizyonu T\u00fcrk helikopterine izli mermilerle uyar\u0131 ate\u015fi a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,Ate\u015fin ard\u0131ndan helikopterin b\u00f6lgeden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n,Ancak yerel saatle d\u00fcn 23. 30'da ya\u015fanan olayda helikopterin T\u00fcrk ordusuna ait olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n tespit edilmedi\u011fi de aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ekatimerini'nin aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re Yunanistan Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan kaynaklar helikoptere angajman kurallar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde yan\u0131t verildi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Yunanistan Ba\u015fbakan\u0131 Aleksis \u00c7ipras'a da olay hakk\u0131nda bilgi verildi\u011fi de aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Kaynaklar Yunanistan Savunma Bkan\u0131 Panos Kammenos'un ordudan \u00fcst d\u00fczey yetkililerle aral\u0131ks\u0131z ileti\u015fim halinde oldu\u011funu da belirtti.\r\n\r\n,Gazeteye konu\u015fan kaynaklar bu tarz olaylar\u0131n T\u00fcrkiye'deki kamuoyunu etkileme amac\u0131yla yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrerek, Yunanistan'\u0131n herhangi bir provokasyondan ka\u00e7\u0131naca\u011f\u0131n\u0131 ve benzer eylemlere uluslararas\u0131 angajman kurallar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde yan\u0131t verilece\u011fini belirtti.\r\n\r\n,Yeni Demokrasi Partisi'nden g\u00f6lge savunma bakan\u0131 Vassilis Kikilias ise olay hakk\u0131nda ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bilgi verilmesidi gerek\u00e7esiyle Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131 ele\u015ftirdi.