"Türk Kaplanı" seri üretime hazır

Prototipi ilk kez ge\u00e7en y\u0131l\u0131n may\u0131s ay\u0131ndaki 13. Uluslararas\u0131 Savunma Sanayii Fuar\u0131'nda sergilenen Kaplan MT, 5 Ekim'deki Ulusal Silahl\u0131 Kuvvetleri G\u00fcn\u00fc resmi ge\u00e7idinde Endonezya halk\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Endonezya'da bir dizi teste tabi tutulan Kaplan MT, proje ba\u015f\u0131nda ortaya konan gereksinimleri kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve hizmet vermeye haz\u0131r oldu\u011funu kullan\u0131c\u0131s\u0131na g\u00f6sterdi.\r\n\r\n,Kalifikasyon testleri, "dayan\u0131kl\u0131l\u0131k testleri" ve "at\u0131\u015f testleri" olmak \u00fczere iki grupta ger\u00e7ekle\u015ftirildi. ,Kaplan MT'yi, Endonezya'n\u0131n zorlu ko\u015fullar\u0131nda s\u0131nayan dayan\u0131kl\u0131l\u0131k testleri, 6-16 A\u011fustos'ta Java Adas\u0131'nda yap\u0131ld\u0131. Testlerde, adan\u0131n bat\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde, farkl\u0131 arazi ve iklim ko\u015fullar\u0131n\u0131 kapsayan yakla\u015f\u0131k 2 bin kilometrelik bir rota kullan\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,At\u0131\u015f testleri ise 25-27 A\u011fustos'ta, Bandung'da ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Kaplan MT, hareket halindeyken yine hareketli hedefleri tam isabetle vurarak etkinli\u011fini g\u00f6sterdi.\r\n\r\n,Kalifikasyon testlerinde, Endonezya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 yetkilileri haz\u0131r bulundu. FNSS personeli de testlerde PT Pindad personeline destek verdi.\r\n\r\n,Kaplan MT, kalifikasyon testleri \u00f6ncesinde, temmuz ay\u0131nda, tam \u00f6l\u00e7ekli may\u0131n prototipiyle may\u0131n testlerini ba\u015far\u0131yla tamamlam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Kalifikasyon testlerinin de ge\u00e7ilmesiyle Kaplan MT, seri \u00fcretime haz\u0131r hale geldi.\r\n\r\n,FNSS Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Nail Kurt, AA muhabirine, FNSS'nin bilgi birikimi, m\u00fchendislik yetenekleriyle m\u00fc\u015fterilerinin ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 yak\u0131ndan takip ederek yeni nesil ara\u00e7lar geli\u015ftirdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Bu y\u00f6ndeki \u00e7abalar kapsam\u0131nda 30-35 ton a\u011f\u0131rl\u0131k s\u0131n\u0131f\u0131ndaki Kaplan MT'nin g\u00fcndeme geldi\u011fini belirten Kurt, Endonezya'n\u0131n orta a\u011f\u0131rl\u0131k s\u0131n\u0131f tank ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in PT Pindad ile ortak geli\u015ftirmeye dayal\u0131 bir proje modeli \u00fczerinde anla\u015fmaya vard\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n,Kurt, y\u0131l ortas\u0131nda tank\u0131n ilk may\u0131n testinin T\u00fcrkiye'de yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatarak, bu testin daha sonra temmuz ay\u0131nda Endonezya'da da ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fini bildirdi. Tank\u0131n yakla\u015f\u0131k 3 aya yay\u0131lan dayan\u0131kl\u0131l\u0131k ve at\u0131\u015f testlerinden b\u00fcy\u00fck bir ba\u015far\u0131yla \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Kurt, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n,"Testler sonras\u0131nda Endonezya'da, kullan\u0131c\u0131, Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, orta\u011f\u0131m\u0131z PT Pindad taraf\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir olumlu hava esti. Adetleri gere\u011fi t\u00f6renler de yap\u0131ld\u0131. Dedi\u011fim gibi olu\u015fan hava \u00e7ok olumlu. Bunun bir \u00fcretim projesine d\u00f6nmesi plan\u0131 vard\u0131, \u015fimdi o a\u015famaday\u0131z. 2019 sonras\u0131nda 5 y\u0131ll\u0131k b\u00fct\u00e7eleri geliyor. Toplam ihtiya\u00e7 200-400 adet aras\u0131nda, \u00e7ok ciddi miktarlardan bahsediyoruz. 2018'de bir b\u00fct\u00e7e konulabilece\u011fi bilgisi de ge\u00e7en hafta geldi. 20-25 adetlik k\u00fc\u00e7\u00fck bir sipari\u015f bu y\u0131l bile al\u0131nabilir. As\u0131l b\u00fcy\u00fck beklentimiz 2019 ve sonras\u0131nda y\u00fcksek say\u0131da ihracat potansiyelini de i\u00e7eren bir s\u00f6zle\u015fme imzalamak. \u0130\u015f payla\u015f\u0131m\u0131 yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 50-50 olacak. \u00dclke olarak Endonezya'ya ciddi bir ihracat yapm\u0131\u015f olaca\u011f\u0131z."\r\n\r\n"Muhte\u015fem bir tecr\u00fcbe oldu"\r\n\r\n,Kurt, tank\u0131n tasar\u0131m\u0131nda FNSS m\u00fchendislerinin rol\u00fcne dikkati \u00e7ekerek, "Bizim i\u00e7in de muhte\u015fem bir tecr\u00fcbe oldu. T\u00fcrk savunma sanayisi ad\u0131na zorlu ama b\u00fcy\u00fck ve potansiyelli bir pazar\u0131n kap\u0131s\u0131n\u0131 aralam\u0131\u015f oluyoruz. Arkam\u0131zdan di\u011fer arkada\u015flar\u0131m\u0131z da gelecektir. Rol modeli olu\u015fturmaktan ve bunu ger\u00e7ekle\u015ftirmekten \u00e7ok b\u00fcy\u00fck mutluluk duyuyoruz. Pazar da tetiklenmi\u015f oldu. Her \u015fey \u00fclkemiz, ekonomimiz, sanayimiz, \u00f6zelde savunma sanayimiz i\u00e7in. \u0130n\u015fallah yenileri de gelecektir." diye konu\u015ftu.\r\n\r\nOrta a\u011f\u0131rl\u0131k s\u0131n\u0131f\u0131 tank\u0131n kolay konu\u015flanma, d\u00fc\u015f\u00fck harekat maliyetleri gibi \u00f6nemli avantajlara sahip oldu\u011funa i\u015faret eden Kurt, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n"Ate\u015f g\u00fcc\u00fc ve koruma anlam\u0131nda elbette ana muharebe tank\u0131ndan farkl\u0131l\u0131klar\u0131 var ama toplam vu