'Türk lirası değer kazanıyor'

\u0130ngiliz BBC'nin T\u00fcrk\u00e7e servisi T\u00fcrk liras\u0131n\u0131n de\u011fer kazanmas\u0131yla k\u00fcresel piyasalar\u0131n toparland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,BBC T\u00fcrk\u00e7e'de yer alan habere g\u00f6re, T\u00fcrk liras\u0131, son g\u00fcnlerde T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik uygulanan ekonomik sava\u015f ve spek\u00fclasyonlar\u0131n \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda ya\u015fan\u0131lan kay\u0131plar\u0131n ard\u0131ndan sal\u0131 g\u00fcn\u00fc dolar ve euroya kar\u015f\u0131 bir ara y\u00fczde 6'n\u0131n \u00fczerinde de\u011fer kazand\u0131.\r\n\r\n,Haberde, Merkez Bankas\u0131 (TCMB) ve Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) i\u015fleme koydu\u011fu uygulamalar sayesinde son g\u00fcnlerde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 h\u0131zl\u0131 de\u011fer kayb\u0131n\u0131 toparlad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Haberde ayr\u0131ca, Merkez Bankas\u0131'n\u0131n perde arkas\u0131nda s\u0131k\u0131la\u015ft\u0131rma ad\u0131mlar\u0131 att\u0131\u011f\u0131, Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak'\u0131n yat\u0131r\u0131mc\u0131larla yapaca\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmeden ve Borsa \u0130stanbul'daki iyimser havadan bahsedildi.,ABD'nin skandal yapt\u0131r\u0131m karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00e7e\u015fitli spek\u00fclasyonlarla hareketlenen d\u00f6viz kuru ile ilgili yeni bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, direk TL'yi hedef ald\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalar\u0131yla b\u00fcy\u00fck bir skandala imza atm\u0131\u015ft\u0131.