“Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine girecek"

ATO Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcrsel Baran, Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Temel Aktay, Y\u00f6netim Kurulu Sayman \u00dcyesi Murat \u00dclk\u00fc Karaku\u015f ve Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyeleri Edip Balc\u0131 ve S\u00fcleyman Ekinci, Japonya B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Akio Miyajima ile \u00e7al\u0131\u015fma yeme\u011finde bir araya geldi. ,G\u00f6r\u00fc\u015fmede, iki \u00fclkenin kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 ticari ili\u015fkilerinin geli\u015ftirilmesi ve bu geli\u015fimde Ankara Ticaret Odas\u0131\u2019n\u0131n rol\u00fc ele al\u0131nd\u0131., T\u00fcrkiye ekonomisinin son 15 y\u0131lda geldi\u011fi a\u015faman\u0131n da konu edildi\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015fmede B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Miyajima, T\u00fcrkiye ekonomisinin IMF program\u0131 uygulamaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 2001 y\u0131l\u0131ndan bu yana \u00f6nemli geli\u015fme kaydetti\u011fine dikkat \u00e7ekti. ,T\u00fcrkiye\u2019nin, bulundu\u011fu co\u011frafyadan kaynakl\u0131 sorunlar ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak bunun iyi yanlar\u0131 da oldu\u011funu kaydeden B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Miyajima, Irak ve Suriye\u2019deki sorunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcmlenmesinin T\u00fcrkiye ekonomisine olumlu yans\u0131yaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,T\u00fcrkiye\u2019nin Afrika ile kurdu\u011fu ticari ili\u015fkilerin de gelecek vadetti\u011fini belirten B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Miyajima, turizm konusunda da olumlu geli\u015fmeler ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. B\u00fcy\u00fckel\u00e7i, Kapadokya\u2019ya yapt\u0131\u011f\u0131 ziyarette Latin Amerika\u2019dan turistlerin geldi\u011fini g\u00f6zlemledi\u011fini anlatt\u0131. \r\n \r\n, Japonya\u2019n\u0131n T\u00fcrkiye\u2019yi ger\u00e7ekten \u00e7ok \u00f6nemsedi\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izen B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Miyajima, T\u00fcrk liras\u0131nda dalgalanman\u0131n Japonya\u2019y\u0131 da etkiledi\u011fini belirterek, \u201cSizin sorununuz ayn\u0131 zamanda bizim sorunumuz\u201d dedi.\r\n \r\nB\u00fcy\u00fckel\u00e7i Miyajima, Japonya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Taro Kono\u2019nun T\u00fcrkiye Cumhuriyeti D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu\u2019nu telefonla arayarak \u201cT\u00fcrkiye ekonomisinin istikrar\u0131n\u0131 desteklediklerini\u201d ifade etti\u011fini kaydetti. B\u00fcy\u00fckel\u00e7i, ATO Ba\u015fkan\u0131 Baran\u2019a Japonya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n konuyla ilgili bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n T\u00fcrk\u00e7esini yaz\u0131l\u0131 olarak verdi. B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Miyajima, \u201cD\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131m\u0131z Say\u0131n Kono, son g\u00fcnlerdeki T\u00fcrkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birle\u015fik Devletleri aras\u0131ndaki ili\u015fkilere de\u011finerek, T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00fc\u00e7l\u00fc ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 ekonomisinin Japonya i\u00e7in \u00f6nemli oldu\u011funu ve Japonya\u2019n\u0131n T\u00fcrkiye ekonomisinin istikrar\u0131n\u0131 destekledi\u011fini ifade etmi\u015ftir\u201d dedi. Japonya\u2019n\u0131n T\u00fcrkiye\u2019ye y\u00f6nelik dostane tavr\u0131n\u0131n \u00f6nemli oldu\u011funu kaydeden ATO Ba\u015fkan\u0131 Baran, \u201cJaponya\u2019n\u0131n T\u00fcrkiye\u2019nin yan\u0131nda oldu\u011funu hissetmemiz bizim i\u00e7in b\u00fcy\u00fck \u00f6nem ta\u015f\u0131yor\u201d dedi. Japonya\u2019n\u0131n d\u00fcnyan\u0131n en ba\u015far\u0131l\u0131 ekonomilerinden biri oldu\u011funu s\u00f6yleyen Baran, B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Miyajima\u2019ya Japonya ekonomisi ve e\u011fitim sistemi hakk\u0131nda sorular y\u00f6neltti. Baran, Ankara Ticaret Odas\u0131 olarak ili \u00fclke aras\u0131ndaki ticari ili\u015fkilerin geli\u015fmesi i\u00e7in birlikte \u00e7al\u0131\u015fmaya haz\u0131r olduklar\u0131n\u0131 da s\u00f6zlerine ekledi.,Japonya B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Akio Miyajima, Ankara Ticaret Odas\u0131 (ATO) Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcrsel Baran\u2019a T\u00fcrkiye ekonomisi hakk\u0131nda de\u011ferlendirmelerde bulundu., B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Akio Miyajima, Japonya\u2019n\u0131n T\u00fcrkiye ekonomisinin istikrar\u0131n\u0131 destekledi\u011fini belirterek, \u201cYak\u0131n gelecekte T\u00fcrkiye\u2019nin d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck 10 ekonomisi i\u00e7ine girece\u011fine inan\u0131yorum\u201d dedi. \r\n