“Türkiye’nin en iyi işi” başladı

Ortaca Belediyesince, Dalyan ve Sar\u0131germe destinasyonunu tan\u0131tabilmek i\u00e7in organize edilen \u201cT\u00fcrkiye\u2019nin En \u0130yi \u0130\u015fi\u201d ba\u015flad\u0131.\r\n,27 \u00fclkeden ba\u015fvuran 8 bin 235 ki\u015fi aras\u0131ndan profesyonel turist olarak se\u00e7ilen Efe Tanay, sabah saatlerinde, projenin y\u00fcr\u00fct\u00fcc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00fcstlenen reklam ajans\u0131 yetkilileri ile Dalyan Mahallesindeki iskeleye geldi.\r\n\r\n,Dalyan Kanal\u0131\u2019nda tekne turu yapan Tanay, tarihi kaya mezarlar\u0131 manzaras\u0131 \u00f6n\u00fcnde bol bol foto\u011fraf \u00e7ektirdi. Ard\u0131ndan, Caretta Carettalar\u0131 ile \u00fcnl\u00fc \u0130ztuzu Plaj\u0131\u2019nda denize girdi. G\u00f6rd\u00fcklerini cep telefonu ile foto\u011fraflayan Tanay\u2019\u0131 yerli ve yabanc\u0131 turistlerde ilgiyle izledi.\r\n\r\n,\u0130ztuzu\u2019nun ard\u0131ndan Delikli Ada, Alag\u00f6l ve K\u00f6yce\u011fiz G\u00f6l\u00fcn\u00fc g\u00f6rme f\u0131rsat\u0131 bulan profesyonel turist Tanay, b\u00f6lgenin do\u011fas\u0131na hayran kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Projeyi, Dalyan ve \u00e7evresinin tan\u0131t\u0131m\u0131 i\u00e7in iyi bir f\u0131rsat olarak g\u00f6rd\u00fcklerini dile getiren Efe Tanay, \u201cbestjobinturkey sosyal medya hesaplar\u0131m\u0131zdan b\u00f6lgenin g\u00fczelliklerini takip\u00e7ilerimiz ile payla\u015faca\u011f\u0131z. Ayr\u0131ca, Dalyan\u2019\u0131n ne kadar e\u011flence, aktivite dolu oldu\u011funu g\u00f6sterece\u011fiz. El de\u011fmemi\u015f, d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda \u00f6d\u00fcl alm\u0131\u015f plajlar\u0131n\u0131, Caretta Carettalar\u0131n\u0131, kaya mezarlar\u0131n\u0131 ve bir\u00e7ok farkl\u0131 y\u00f6n\u00fcn\u00fc payla\u015faca\u011f\u0131z.\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\nFarkl\u0131 co\u011frafyalarda, farkl\u0131 aktivitelere kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Tanay; \u201cBu proje beni \u00e7ok heyecanland\u0131rd\u0131. \u0130zlediklerinde \u00e7ok b\u00fcy\u00fck s\u00fcrprizlerle kar\u015f\u0131la\u015facaklar\u0131 aktiviteler yapaca\u011f\u0131z. \u015eimdi i\u00e7erisinde bulunan o \u2018\u015fansl\u0131 ki\u015fi\u2019 olarak bu projenin neden T\u00fcrkiye\u2019nin en iyi i\u015fi olarak adland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 gayet iyi anlayabiliyorum.\u201d dedi.\r\n\r\nB\u00f6lge insan\u0131n kendisini \u00e7ok s\u0131cak kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Tanay, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc; \u201cB\u00f6lgenin do\u011fas\u0131 \u00e7ok iyi korunmu\u015f. Di\u011fer turistik yerlere g\u00f6re ger\u00e7ekten el de\u011fmemi\u015f bir yer buras\u0131. Dolay\u0131s\u0131yla da \u00e7ok b\u00fcy\u00fck ilgiyi hak ediyor, zamanla bu ilgiyi g\u00f6recektir Dalyan. Bizde bu ilginin b\u00fcy\u00fcmesinde, olu\u015fmas\u0131nda ciddi rol oynayaca\u011f\u0131m\u0131za inan\u0131yoruz.\u201d\r\n\r\nTanay, \u201cT\u00fcrkiye\u2019nin En \u0130yi \u0130\u015fi\u201d projesi kapsam\u0131nda, 31 A\u011fustos\u2019a kadar Dalyan ve Sar\u0131germe b\u00f6lgesini gezerek tatil deneyimlerini ve foto\u011fraflar\u0131n\u0131 www.bestjobinturkey.com sitesi ile projenin Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplar\u0131nda payla\u015facak. Tanay, proje sonunda 30 bin lira \u00fccret alacak.\r\n\r\n