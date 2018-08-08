'Türkiye’ye 51 milyar dolar sermaye gelir'

Temmuz ay\u0131 itibar\u0131yla piyasalardaki bozulman\u0131n azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Uluslararas\u0131 Finans Enstit\u00fcs\u00fc \u0130cra Direkt\u00f6r\u00fc Hung Tran, y\u0131l sonuna kadar T\u00fcrkiye\u2019ye 51,3 milyar dolarl\u0131k sermaye giri\u015fi beklediklerini s\u00f6yledi. \r\n,Uluslararas\u0131 Finans Enstit\u00fcs\u00fc (IIF) \u0130cra Direkt\u00f6r\u00fc Hung Tran, T\u00fcrkiye\u2019de faiz oranlar\u0131n\u0131n yat\u0131r\u0131mc\u0131y\u0131 \u00e7ekmek i\u00e7in yeterli bir seviyede oldu\u011funu belirterek, \u201cBiz mevcut \u015fartlar alt\u0131nda \u015fu ana kadar T\u00fcrkiye\u2019ye iyi bir sermaye giri\u015fi oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. \u015eu an i\u00e7in T\u00fcrkiye\u2019ye bu y\u0131l 51,3 milyar dolarl\u0131k sermaye giri\u015fi olaca\u011f\u0131 beklentimizi koruyoruz\u201d dedi. ,Geli\u015fmekte olan \u00fclkelere 2017\u2019deki g\u00fc\u00e7l\u00fc para giri\u015flerinin ard\u0131ndan bu y\u0131l sermaye ak\u0131mlar\u0131n\u0131n \u015feklinde baz\u0131 de\u011fi\u015fiklikler ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Tran, ikinci \u00e7eyrekteki \u00e7\u0131k\u0131\u015flara ra\u011fmen h\u00e2l\u00e2 pozitif bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm bulundu\u011funu s\u00f6yledi. ,Geli\u015fmekte olan \u00fclkelere ili\u015fkin temmuz ay\u0131 verilerinin, sermaye ak\u0131\u015flar\u0131nda toparlanmaya i\u015faret etti\u011fine dikkat \u00e7eken Tran \u201cGeli\u015fmekte olan \u00fclke varl\u0131klar\u0131, ikinci \u00e7eyrekte ya\u015fanan g\u00fc\u00e7l\u00fc net \u00e7\u0131k\u0131\u015flar sonras\u0131nda temmuz ay\u0131nda bir miktar toparlanma kaydetti. Geli\u015fmekte olan \u00fclkelere sermaye ak\u0131mlar\u0131n\u0131n ileriye d\u00f6n\u00fck devam etmesi, para politikalar\u0131ndaki normalle\u015fmenin nas\u0131l uygulanaca\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131. E\u011fer ABD Merkez Bankas\u0131 (Fed), y\u0131l sonuna kadar faizlerde beklenenden daha az art\u0131r\u0131ma gider, dolar istikrar kazan\u0131r ve ticaret gerilimi daha artmazsa, temmuz ay\u0131nda g\u00f6r\u00fclen sermaye giri\u015fleri y\u0131l sonuna kadar devam edebilir. Muhtemelen geli\u015fmekte olan \u00fclkeler y\u0131l\u0131 net sermaye ak\u0131mlar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan pozitif tamamlayacakt\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\u200b\r\n,Hung Tran, \u00c7in varl\u0131k fiyatlar\u0131ndaki sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn krize d\u00f6n\u00fc\u015febilece\u011fine dikkat \u00e7ekerek \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: ,\u201c\u00c7in ile di\u011fer bir\u00e7ok geli\u015fmekte olan \u00fclkeler aras\u0131ndaki ticaret, yat\u0131r\u0131m ve bor\u00e7 verme ba\u011flant\u0131s\u0131ndaki art\u0131\u015f dolay\u0131s\u0131yla, \u00c7in\u2019de ya\u015fanacak b\u00fcy\u00fck bir mali kriz di\u011fer geli\u015fmekte olan \u00fclkeler i\u00e7in olduk\u00e7a \u00f6nemli olacakt\u0131r., \u00c7in\u2019deki net sermaye \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131, geri kalan geli\u015fmekte olan \u00fclkelerdeki volatiliteyi \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde art\u0131rabilir. ,T\u00fcrkiye\u2019de \u015fu an faiz oranlar\u0131, yat\u0131r\u0131mc\u0131y\u0131 \u00e7ekmek i\u00e7in yeterli bir seviyede. Biz mevcut ko\u015fullar alt\u0131nda \u015fu ana kadar T\u00fcrkiye\u2019ye iyi bir sermaye giri\u015fi oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. ,Ancak giri\u015fler d\u0131\u015f bor\u00e7lanma gereksinimini kar\u015f\u0131layacak kadar g\u00fc\u00e7l\u00fc de\u011fil. Bu y\u00fczden d\u00f6viz rezervleri ve lira \u00fczerindeki bask\u0131 devam ediyor. ,T\u00fcrkiye\u2019ye bu y\u0131l 51,3 milyar dolarl\u0131k sermaye giri\u015fi olaca\u011f\u0131 beklentimizi koruyoruz. Bununla birlikte sermaye giri\u015fi kalitesi ve sa\u011flaml\u0131\u011f\u0131n\u0131n ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re \u00e7ok azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebilirim.\u201d\r\n\r\n